Какие изменения вносятся при испытаниях сортов сельхозрастений, рассказали в Минсельхозпроде

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие изменения вносятся в сфере государственного испытания сортов сельскохозяйственных растений, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал. Полное разъяснение размещено на портале.
Советом Министров принято постановление от 31 августа 2026 года №439 "Об изменении постановлений Совета Министров Беларуси от 24 сентября 2021 года №548 и от 24 декабря 2021 года №746". Документ принят с целью оптимизировать и упростить для создателей сортов организацию процесса сортоиспытания, а также скорректировать условия получения разрешения на использование или реализацию семян с показателем по всхожести менее установленных требований до 3% с учетом правоприменительной практики.
Так, из постановления правительства от 24 сентября 2021 года №548 исключают административную процедуру "Включение сорта сельскохозяйственного растения в государственный реестр сортов сельскохозяйственных растений" из единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования (подпункт 7.9.1). Аналогичное изменение внесли в Положение о порядках проведения государственного испытания сортов сельскохозяйственных растений, включения и исключения их из государственного реестра сортов сельскохозяйственных растений, а также о порядке ведения указанного реестра, утвержденного постановлением от 24 декабря 2021 года №746.
Согласно новому документу, Министерство сельского хозяйства и продовольствия наделено полномочиями на принятие решения по согласованию досрочного завершения государственного испытания сортов реорганизуемыми организациями.
Устанавливается четкий, логически завершенный процесс проведения госиспытания сортов, принятия решения о включении (не включении) его в реестр, а также порядок ведения реестра. Предусмотрены требования предоставления селекционером семян сортов, предназначенных для проведения государственного испытания, а также условия, в соответствии с которыми испытание не проводится.
Определены роды и виды сельскохозяйственных растений, испытание которых будет проводиться на государственных сортоиспытательных станциях и госсортоиспытательных участках, а также на участках селекционера. Определены условия, при которых принимается решение о включении сортов в реестр, и роли советов по включению сортов сельхозрастений в реестр, в формировании экспертного мнения, а также способа формирования состава советов, порядка их работы.
В Положение о порядке выдачи разрешений на использование или реализацию семян сельскохозяйственных растений с показателем посевных качеств семян сельскохозяйственных растений (всхожесть) менее установленных требований до 3% внесены два важных изменения. Разрешение теперь можно получить на семена всех сельскохозяйственных растений, которые используются в сельском хозяйстве. Также расширен круг организаций селекции и семеноводства, которые могут обратиться за таким разрешением, если им нужно использовать или реализовать семена с пониженной всхожестью.-0-
Общество
21 сентября 2026, 16:06
Какие изменения вносятся при испытаниях сортов сельхозрастений, рассказали в Минсельхозпроде
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