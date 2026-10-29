Какие исследования проводились для выбора перспективных площадок для захоронения радиоактивных отходов





Работа по поиску оптимальных локаций велась с 2023 года и носила фундаментальный научный характер. "Проанализировано не менее 472 первоисточников. Проведена работа с архивными материалами и фондами", - подчеркнул Михаил Кисель.





На начальном этапе рассматривалось около 20 конкурентных районов. Отбор проводился с учетом критериев, установленных нормами и правилами МЧС. Эксперты оценивали как полностью запрещающие факторы, так и требующие особого внимания условия: гидрогеологические, геологические особенности территорий и другие.





Для углубленного изучения выбранных зон были задействованы 19 организаций. Они участвовали в разработке предпроектной документации и подготовке отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС). Значительный объем работ выполнили РУП "Белнипиэнергопром" и ГНУ "ОИЭЯИ-Сосны" НАН Беларуси, причем последнее провело независимую научную оценку всех полученных материалов. Также к процессу привлекли специалистов акционерного общества "ТВЭЛ" госкорпорации "Росатом", которые занимались вопросами оценки долговременной безопасности объекта.





В рамках исследовательских работ проводились масштабные геологические изыскания, гидрогеологический мониторинг и лабораторные исследования. Грунтовые колонны, отобранные УП "Геосервис" на местах потенциального размещения объекта, направлялись в лаборатории для определения всех ключевых свойств, начиная от несущей способности грунтов.





Отдельное внимание уделялось сорбционным свойствам пород - способности грунтов сдерживать миграцию радионуклидов. Гидрогеологический мониторинг позволил изучить закономерности залегания грунтовых вод, пути их формирования при выпадении осадков, механизм передвижения влаги в грунтах и попадания в водосборные бассейны.





Сейчас проект находится в заключительной фазе обсуждения отчета об ОВОС. Внутриреспубликанские процедуры уже завершены, идут консультации с сопредельными странами в рамках Конвенции Эспо.





Следующими шагами станут получение лицензии на размещение объекта и определение персонала, который должен будет получить разрешения регулятора для работы на объекте.-0-

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие исследования проводились для выбора перспективных площадок размещения пункта захоронения радиоактивных отходов, рассказал директор ГП "БелРАО" Михаил Кисель на круглом столе "Экология, многобарьерная защита и технологии будущего" на полях Белорусского энергетического и экологического форума, передает корреспондент БЕЛТА.