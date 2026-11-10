Какие фишинговые письма чаще открывают сотрудники организаций, рассказали эксперты по кибербезопасности

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Гораздо реже сотрудники реагировали на сообщения, имитирующие официальные уведомления. Так, фейковое оповещение от Центра защиты информации заинтересовало 3% получателей, сообщение о недоставленном письме - 2%. На уведомление о начале внеплановой проверки практически никто не отреагировал. По 1% сотрудников перешли по ссылкам в письмах о новой системе годового премирования и расширении перечня корпоративных услуг.
"Злоумышленники тонко эксплуатируют рабочие вопросы, которые провоцируют эмоции и притупляют бдительность, такие как обязательная явка на субботник или получение расчетного листа. Темы, связанные с рабочими процессами, становятся самым эффективным крючком: именно на них приходится значительная доля нежелательных переходов", - отметили эксперты в сфере кибербезопасности.
По их словам, письма, которые маскируются под рассылки от HR или внутренних служб, сотрудники могут воспринимать как доверенные. Поэтому защита организаций должна включать не только технические средства, но и регулярное обучение персонала, а также формирование привычки проверять сообщения, даже если они выглядят обыденно.
Эксперты отметили, что сдержанная реакция сотрудников на некоторые виды тренировочного фишинга может говорить о повышении настороженности к подозрительным уведомлениям. Вместе с тем в реальных атаках мошенники все активнее используют искусственный интеллект, чтобы создавать правдоподобные письма, которые сложно отличить от легитимных.
Для снижения риска фишинговых атак эксперты рекомендуют регулярно обучать сотрудников распознаванию методов социальной инженерии, обновлять программное обеспечение и использовать защитные решения для корпоративной почты и устройств. Также важно применять сложные уникальные пароли для рабочих учетных записей и хранить их в специализированных менеджерах паролей.-0-