Какие документы нужно собрать отцу, чтобы выйти в декретный отпуск, напомнили в Минтруда

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси право выйти в отпуск по уходу за ребенком до трех лет имеет не только мама, но и папа (а также работающие бабушки или дедушки). В Минтруда напомнили, как отцу оформить декретный отпуск.



Для этого необходимо взять справку с места работы мамы ребенка о том, что она не находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, вышла на работу и ей прекращена выплата пособия. После этого отцу (бабушке/дедушке) нужно написать заявление на имя нанимателя. И вместе с заявлением предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справку о составе семьи и справку с места работы мамы. Отказать в таком отпуске не имеют права.



В Минтруда отметили, что отпуск можно поделить. Например, первые два года с ребенком сидит мама, а на третий год декрет оформляет папа. На время отпуска отцу назначается ежемесячное государственное пособие. Размер пособия со дня ухода отца в отпуск - 100%. Пособие маме выплачивается до конца месяца, в котором подано заявление о прекращении выплаты пособия. В ведомстве подчеркнули, что отпуск по уходу за ребенком папа может оформить сразу после предоставления справки с места работы мамы.-0-