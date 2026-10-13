Какая помощь оказывается семьям с детьми в Беларуси, напомнили в Минтруда

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 14 по 21 октября в Беларуси отмечается Неделя родительской любви. Какую помощь семьям от рождения ребенка до пенсионных гарантий для родителей оказывают в Беларуси, напомнили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.



В 2026 году на выплату пособий семьям с детьми выделено 4,1 млрд рублей, из них 2,3 млрд - на пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Выплатами охвачено более 320 тыс. детей.



За весь период реализации программы "Семейный капитал" (с 2015 года) открыто 156,9 тыс. вкладов, на которые зачислено $827 млн и более 2 млрд рублей.



Также семьям с детьми с инвалидностью и многодетным семьям в Беларуси оказывается денежная поддержка. Например, социальное пособие для возмещения затрат на приобретение предметов гигиены для ребенка с инвалидностью с 4-й степенью утраты здоровья. Ежемесячное и единовременное социальные пособия на приобретение продуктов питания, лекарственных средств, одежды, обуви, школьных принадлежностей и на другие нужды для обеспечения нормальной жизнедеятельности. Для многодетных семей действуют льготные условия предоставления ежемесячного социального пособия - критерий нуждаемости составляет 115% БПМ (для других семей 100% БПМ).



Семьям с двойней, тройней и более детьми, а также семьям с ребенком с инвалидностью оказывается помощь нянь. За первое полугодие услугами няни воспользовались более 2 тыс. семей. В помощь родителям есть также услуги социального патроната, социальной передышки.



Действует и поддержка в решении жилищного вопроса. В 2025 году более 5,7 тыс. молодых семей и более 7,5 тыс. многодетных семей улучшили свои жилищные условия.



К школе также оказывается денежная помощь. Так, в 2026 году помощь на подготовку школьников к учебному году получили более 113,7 тыс. многодетных семей.



Для родителей существуют и особые пенсионные гарантии - от сниженного страхового стажа до права на досрочный выход на пенсию.



В общий стаж для назначения пенсии включается до 12 лет ухода за детьми - учитываются периоды до достижения каждым ребенком трехлетнего возраста.-0-