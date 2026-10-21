Какая погода ожидается в Беларуси 21 октября, рассказали синоптики

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21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня утром и днем по юго-востоку местами пройдут небольшие дожди. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.Днем будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный 4-9 м/с, по западу местами с порывами до 14 м/с. Температура воздуха - плюс 11-17 градусов.В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман.