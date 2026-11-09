Какая погода ожидает белорусов 9 ноября, рассказали синоптики

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 8 градусов тепла ожидается в Беларуси 9 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
В понедельник будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Утром местами ожидаются слабые туман и гололед. Ветер прогнозируется неустойчивый, слабый.
Температура воздуха днем составит 3-8 градусов тепла.-0-
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