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Какая погода ожидает белорусов 9 ноября, рассказали синоптики

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
09 ноября 2026, 07:03

Какая погода ожидает белорусов 9 ноября, рассказали синоптики

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 8 градусов тепла ожидается в Беларуси 9 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
В понедельник будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Утром местами ожидаются слабые туман и гололед. Ветер прогнозируется неустойчивый, слабый. 

Температура воздуха днем составит 3-8 градусов тепла.-0-

* Больше актуальной и интересной информации о погоде смотрите в программе ОНТ "Метеогид" на VIDEOBEL.BY.

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