



Факт 20. Обращения Президента с Посланием к белорусскому народу и парламенту заслушиваются на Всебелорусском народном собрании





В Конституции Беларуси до республиканского референдума, который прошел 27 февраля 2022 года, было закреплено, что Президент обращается с посланиями к народу Беларуси о положении в государстве и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Также у главы государства было полномочие на обращение с ежегодными посланиями к парламенту, которые заслушивались без обсуждения на заседаниях Палаты представителей и Совета Республики. После изменений Основного Закона первое полномочие осталось прежним. А вот второе теперь звучит так: Президент Республики Беларусь обращается с ежегодными посланиями к парламенту, которые заслушиваются на Всебелорусском народном собрании.

На основе этих положений Конституции в Беларуси сложилась новая политическая традиция. Обращение Президента с Посланием к парламенту и белорусскому народу стало частью деятельности ВНС. В нем определяются приоритеты внутренней и внешней политики, формируются стратегические ориентиры. Кроме того, оно укрепляет национальное единство. На основе этих положений Конституции в Беларуси сложилась новая политическая традиция. Обращение Президента с Посланием к парламенту и белорусскому народу стало частью деятельности ВНС. В нем определяются приоритеты внутренней и внешней политики, формируются стратегические ориентиры. Кроме того, оно укрепляет национальное единство.

Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган народовластия Беларуси, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Третье заседание VII ВНС пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года. На нем Президент также обратится с Посланием к белорусскому народу и парламенту.-0- Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган народовластия Беларуси, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Третье заседание VII ВНС пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года. На нем Президент также обратится с Посланием к белорусскому народу и парламенту.-0-

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После референдума 2022 года в Беларуси сложилась традиция обращения Президента с Посланием к народу и парламенту во время заседаний Всебелорусского народного собрания. В связи с 30-летним юбилеем ВНС БЕЛТА предлагает вспомнить историю одного из важнейших органов политической системы Беларуси. 30 лет, 30 фактов, 30 публикаций - агентство подготовило серию материалов о собрании, в которых расскажет о становлении высшего органа народовластия и его современной роли в жизни нашей страны.