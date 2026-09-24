Как здоровье печени влияет на работу желчного пузыря, рассказала гастроэнтеролог

- Печень анатомически и функционально связана с желчным пузырем. Как работа печени влияет на работу желчного пузыря?





- Печень вырабатывает желчные кислоты. Желчные кислоты - это вещества, которые участвуют в переработке жира, различных иных веществ, а также в циркуляции, например, холестерина, поэтому желчь очень полезна. Достаточное количество поступления жира в просвет кишечника позволяет печени на регулярной основе вырабатывать желчь. Она поступает в желчный пузырь, частично в просвет кишки, и никаких вопросов с желчным пузырем не возникает. Если же мы начинаем корректировать питание в сторону ограничения либо полного исключения жира (есть такие сверхнизкие по содержанию жира диеты), то тогда возникает застой желчи, потому что выработки нет, стимуляции нет. Печень будет хорошо работать, если правильно питаться, тогда и желчный пузырь будет себя чувствовать великолепно.





- Вопрос, который волнует многих: почему в желчном пузыре появляются камни?





- Желчекаменная болезнь - это заболевание с различной этиологией. Оно может возникнуть, например, при быстром снижении или наборе массы тела. К слову, беременность может провоцировать образование камней. Образовавшиеся камни могут долго сидеть в желчном пузыре и никак себя не проявлять, а может произойти ситуация, при которой идет движение желчных камней. Например, человек захотел себе сделать тюбаж желчных протоков - и мы получаем проблему. То есть в результате неравномерной выработки желчи из-за диеты, эстрогенного изменения фона, избыточного набора массы тела, нерегулярного питания желчь начинает уплотняться, вследствие этого образуются камни.





- При холецистите необходимо удалять желчный пузырь или все же можно обойтись альтернативными методами лечения?





- Холецистит бывает разный. Например, в результате желчекаменной болезни, когда просвет перекрывается камнем, возникает билиарная гипертензия: пузырь растягивается, воспаляется. Это лечится хирургическим путем. Тактика определяется на месте. Если можно минимизировать воспаление, тогда планово удаляют желчный пузырь. Когда вариантов нет, происходит холецистэктомия, то есть удаление желчного пузыря здесь и сейчас. Если холецистит некалькулезный, камня нет, например, это бактериальная инфекция, он лечится антибактериальными препаратами. Есть ряд паразитов, которые живут в желчных протоках, тогда тоже прибегают к антибактериальной терапии. То есть универсального подхода нет - мы работаем по принципу персонифицированной медицины.





- А почему после удаления желчного пузыря человек может набрать вес?





- Данных о том, что удаление желчного пузыря виновато в наборе массы тела, нет. Как правило, пациентам рекомендуется после холецистэктомии частое дробное питание.





- От каких продуктов стоит отказаться после удаления желчного пузыря?





- Все зависит от того, сколько человек съедает. Если он после удаления желчного пузыря сохранит обильные приемы пищи с большим количеством жира, например, это будут шашлык, копченая рыба, сырокопченая колбаса, то, конечно, ждать здоровья не приходится. Категорического запрета не существует. В раннем периоде мы рекомендуем, конечно же, щадящую диету с ограничением количества жира, чтобы организм постепенно адаптировался. Но в течение полугода все нормализуется, и маленький кусочек шашлыка (не стандартная порция) через некоторый промежуток времени разрешен. В рамках здорового питания рационально было бы отказаться от фастфуда.





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