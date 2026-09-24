Как здоровье печени влияет на работу желчного пузыря, рассказала гастроэнтеролог

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 24 сентября 2026
Минск-Уручье +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:25 Что делать при контакте с животным, больным бешенством, рассказала специалист Общество
17:19 "Жилье - вопрос первостепенного значения". В Воложине возводят три арендных дома для востребованных специалистов Регионы
17:18 Противоаварийные учения прошли на магистральном нефтепроводе Унеча-Мозырь Регионы
17:13 На республиканский конкурс инновационных проектов подана 271 заявка  Общество
17:12 Двадцать детей со СМА получили дорогостоящее лечение в Беларуси с января 2021 года, средства собраны еще на одного Общество
16:56 СК: выявлены факты вербовки белорусов для совершения терактов на объектах инфраструктуры  Общество
16:51 Конкурс "Учитель года Беларуси" служит мощным импульсом для развития системы образования - Кадлубай Общество
16:43 Сто лет как один миг. Долгожительница из Гомеля поделилась историей своей жизни  Регионы
16:29 С комфортом по бетонке. После реконструкции открыли участок дороги М10 в Речицком районе Общество
16:25 В Чаусском районе с нарушением хранили зерно в хозяйстве, вмешался КГК  Регионы
16:22 Политические контакты поспособствуют развитию экономического сотрудничества Беларуси и Пакистана - Каранкевич  Экономика
16:11 Работу для людей пенсионного возраста и с инвалидностью предложат на ярмарке вакансий в Гродно  Регионы
16:03 Сколько иностранцев посещает Беларусь? Белстат представил обзор ко Всемирному дню туризма Общество
15:58 Экономические потери Европы от летней жары оценили в 113 млрд евро В мире
15:57 Помощь в подготовке тренировочных программ. Ирина Малеваная о роли ИИ в спорте Спорт
15:56 В Литве ожидают значительного подорожания отопления в предстоящем сезоне  В мире
15:48 В Бресте около 1,2 тыс. школьников отработали учебную эвакуацию Регионы
15:47 Новая жизнь общежития. Новоселье после ремонта отметили в Кореличах 64 семьи Регионы
15:41 Уникальный формат связи власти и общества. Почему у населения растет доверие к ВНС?  Общество
15:34 В Минске наградили победителей конкурса систем самоконтроля за качеством образования Общество
15:26 Строительство комплексов, внедрение инноваций. Какие задачи стоят перед отраслью сельского хозяйства Беларуси Экономика
15:25 Трамп назвал вопрос ИИ одним из центральных на встрече с Си Цзиньпином В мире
15:24 Делаем запасы на зиму. Что и по какой цене предлагают покупателям на осенних ярмарках?  Общество
15:21 Белстат: сферу машиностроения в Беларуси представляют более 1,8 тыс. предприятий  Экономика
15:20 Лучшего воспитателя оздоровительного лагеря назовут в "Зубренке" 20 октября Общество
15:19 Отношения с Рязанской областью находятся в фазе активного поступательного развития - "Белгоспищепром" Экономика
15:15 Где чаще всего отдыхают белорусы? Белстат назвал топ-5 стран Общество
15:14 Мининформ Беларуси осудил решение Латвии ограничить распространение "Радио Беларусь"  Общество
15:13 Брестская область нацелена сотрудничать с Санкт-Петербургом в судостроении  Экономика
15:13 От поставок к совместным проектам: как Беларусь и Россия развивают кооперацию в животноводстве Экономика
Все новости
Все новости

Как здоровье печени влияет на работу желчного пузыря, рассказала гастроэнтеролог

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
24 сентября 2026, 15:30

Как здоровье печени влияет на работу желчного пузыря, рассказала гастроэнтеролог

Врач-гастроэнтеролог Ольга Панес в проекте БЕЛТА "В теме. Здоровье" объяснила, как здоровье печени влияет на работу желчного пузыря.
- Печень анатомически и функционально связана с желчным пузырем. Как работа печени влияет на работу желчного пузыря?

- Печень вырабатывает желчные кислоты. Желчные кислоты - это вещества, которые участвуют в переработке жира, различных иных веществ, а также в циркуляции, например, холестерина, поэтому желчь очень полезна. Достаточное количество поступления жира в просвет кишечника позволяет печени на регулярной основе вырабатывать желчь. Она поступает в желчный пузырь, частично в просвет кишки, и никаких вопросов с желчным пузырем не возникает. Если же мы начинаем корректировать питание в сторону ограничения либо полного исключения жира (есть такие сверхнизкие по содержанию жира диеты), то тогда возникает застой желчи, потому что выработки нет, стимуляции нет. Печень будет хорошо работать, если правильно питаться, тогда и желчный пузырь будет себя чувствовать великолепно.

- Вопрос, который волнует многих: почему в желчном пузыре появляются камни?

- Желчекаменная болезнь - это заболевание с различной этиологией. Оно может возникнуть, например, при быстром снижении или наборе массы тела. К слову, беременность может провоцировать образование камней. Образовавшиеся камни могут долго сидеть в желчном пузыре и никак себя не проявлять, а может произойти ситуация, при которой идет движение желчных камней. Например, человек захотел себе сделать тюбаж желчных протоков - и мы получаем проблему. То есть в результате неравномерной выработки желчи из-за диеты, эстрогенного изменения фона, избыточного набора массы тела, нерегулярного питания желчь начинает уплотняться, вследствие этого образуются камни.

- При холецистите необходимо удалять желчный пузырь или все же можно обойтись альтернативными методами лечения?

- Холецистит бывает разный. Например, в результате желчекаменной болезни, когда просвет перекрывается камнем, возникает билиарная гипертензия: пузырь растягивается, воспаляется. Это лечится хирургическим путем. Тактика определяется на месте. Если можно минимизировать воспаление, тогда планово удаляют желчный пузырь. Когда вариантов нет, происходит холецистэктомия, то есть удаление желчного пузыря здесь и сейчас. Если холецистит некалькулезный, камня нет, например, это бактериальная инфекция, он лечится антибактериальными препаратами. Есть ряд паразитов, которые живут в желчных протоках, тогда тоже прибегают к антибактериальной терапии. То есть универсального подхода нет - мы работаем по принципу персонифицированной медицины.

- А почему после удаления желчного пузыря человек может набрать вес?

- Данных о том, что удаление желчного пузыря виновато в наборе массы тела, нет. Как правило, пациентам рекомендуется после холецистэктомии частое дробное питание. 

- От каких продуктов стоит отказаться после удаления желчного пузыря?

- Все зависит от того, сколько человек съедает. Если он после удаления желчного пузыря сохранит обильные приемы пищи с большим количеством жира, например, это будут шашлык, копченая рыба, сырокопченая колбаса, то, конечно, ждать здоровья не приходится. Категорического запрета не существует. В раннем периоде мы рекомендуем, конечно же, щадящую диету с ограничением количества жира, чтобы организм постепенно адаптировался. Но в течение полугода все нормализуется, и маленький кусочек шашлыка (не стандартная порция) через некоторый промежуток времени разрешен. В рамках здорового питания рационально было бы отказаться от фастфуда.

Читайте также:

Как распознать проблемы с печенью, объяснила врач-гастроэнтеролог
 Что будет, если начать лечить гепатит B самостоятельно? Объяснил врач
Можно ли заразиться сифилисом через поцелуй? Вот что нужно знать про эту болезнь
Теги
Беларусь проект БЕЛТА
Новости рубрики Общество
Фото pexels Что делать при контакте с животным, больным бешенством, рассказала специалист
Фото организаторов На республиканский конкурс инновационных проектов подана 271 заявка 
Фото из архива Двадцать детей со СМА получили дорогостоящее лечение в Беларуси с января 2021 года, средства собраны еще на одного
Фото из архива СК: выявлены факты вербовки белорусов для совершения терактов на объектах инфраструктуры 
Александр Кадлубай. Фото из архива Конкурс "Учитель года Беларуси" служит мощным импульсом для развития системы образования - Кадлубай
С комфортом по бетонке. После реконструкции открыли участок дороги М10 в Речицком районе
  • Главная
  • Как здоровье печени влияет на работу желчного пузыря, рассказала гастроэнтеролог
    • Главное
    Лукашенко: Беларуси и Пакистану следует интенсифицировать отношения в сфере экономики
    Обеспечить рынок отечественными яблоками. Премьер-министр посетил фермерское хозяйство в Молодечненском районе 
    Совет Республики и Сенат Пакистана подписали меморандум о взаимопонимании 
    Уникальный формат связи власти и общества. Почему у населения растет доверие к ВНС? 
    Топ-новости
    Лукашенко предлагает провести серьезную ревизию отношений Беларуси и Пакистана
    Заявления, встречи и международные договоренности. Новые подробности визита Рыженкова в Нью-Йорк
    Политические контакты поспособствуют развитию экономического сотрудничества Беларуси и Пакистана - Каранкевич 
    Взвешенный подход и пресечение злоупотреблений. ВС даст разъяснения по разрешению споров в сфере аренды
    Двадцать детей со СМА получили дорогостоящее лечение в Беларуси с января 2021 года, средства собраны еще на одного
    Чеботарь: рост инвестиционной активности - ключ к сбалансированному развитию регионов
    Мининформ Беларуси осудил решение Латвии ограничить распространение "Радио Беларусь" 
    Таможенная граница становится технологичнее. В Бресте выработали подходы к упрощению процедур в ЕАЭС
    Строительство комплексов, внедрение инноваций. Какие задачи стоят перед отраслью сельского хозяйства Беларуси
    "Жилье - вопрос первостепенного значения". В Воложине возводят три арендных дома для востребованных специалистов
    СК: выявлены факты вербовки белорусов для совершения терактов на объектах инфраструктуры 
    В Витебской области начался отопительный период
    Конкурс "Учитель года Беларуси" служит мощным импульсом для развития системы образования - Кадлубай
    Брестская область нацелена сотрудничать с Санкт-Петербургом в судостроении 
    Белстат: сферу машиностроения в Беларуси представляют более 1,8 тыс. предприятий 
    Реклама
    С нами интереснее
    погода погода
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.