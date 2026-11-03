Как защититься от сезонных инфекций, рассказал врач

Врач напомнил, что вирусные инфекции передаются воздушно-капельным и контактно-бытовым путями. Однако существует и так называемый аэрозольный путь, который таит в себе наибольшую опасность в закрытых помещениях. Врач напомнил, что вирусные инфекции передаются воздушно-капельным и контактно-бытовым путями. Однако существует и так называемый аэрозольный путь, который таит в себе наибольшую опасность в закрытых помещениях.





"Когда человек чихает, крупная капля с вирусом вылетает и может попасть на слизистые стоящего рядом собеседника либо на руки. Но мелкие аэрозоли способны зависать в воздухе и продолжать летать в помещении часами. Заболевший человек уже давно ушел, а другой заходит, вдыхает этот воздух - и заболевает, даже не пересекаясь с источником инфекции", - пояснил Юрий Котов.





Первые симптомы ОРВИ чаще всего проявляются на слизистых носа и ротовой полости: это першение в горле и заложенность носа (отек и реакция сосудов на вторжение вируса). Уже позже присоединяются слабость, кашель и повышение температуры тела. Эксперт рекомендует полоскать горло сразу при появлении первого першения, не дожидаясь развития болезни.





Главными правилами профилактики врач назвал регулярное проветривание, увлажнение воздуха и мытье рук. "Мыть руки нужно в теплой воде, так как горячая пересушивает кожу, травмирует ее и усугубляет раздражение. Однако и слишком частое мытье вредит микробиоте кожи, поэтому важен разумный баланс", - отметил медик.





Юрий Котов подробно остановился на важности увлажнения воздуха в отопительный сезон: "Наши дыхательные пути покрыты слизистой оболочкой с ресничками, которые непрерывно выгоняют слизь с вирусами и пылью наружу. Когда зимой из-за отопления воздух становится сухим, эти реснички слипаются и перестают функционировать. Особенно сильно эта защита страдает у курящих людей, что резко повышает риск подхватить ОРВИ".





Специалист развеял популярный миф о необходимости массового приема аптечного витамина С для профилактики простуд. "Доказанной эффективности регулярного приема витамина С для профилактики ОРВИ у обычного человека нет. Он может немного повышать стойкость иммунитета у людей с чрезмерными физическими нагрузками - спортсменов или работников тяжелого труда. Горожанину с нормальным рационом вполне достаточно того витамина С, который поступает с пищей. Лучше сосредоточиться на гигиене рук и проветривании", - подчеркнул преподаватель БГМУ.





Комментируя традиционные народные средства - чеснок, мед и малиновое варенье, - эксперт отметил, что они не являются панацеей, хотя и обладают определенной пользой. Мед мягко обволакивает слизистую и уменьшает першение и кашель, малиновое варенье содержит витамин С, клетчатку и дарит положительные эмоции, а чеснок содержит фитонциды. Однако вылечить вирусную инфекцию только этими продуктами невозможно. Врач также напомнил, что сладкими народными средствами не стоит злоупотреблять людям с сахарным диабетом.





В завершение Юрий Котов напомнил, что самым надежным способом защитить себя от тяжелых форм болезни и опасных осложнений остается своевременная вакцинация от гриппа.-0-





Больше актуальной и интересной информации смотрите на videobel.by