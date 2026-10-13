Как заказать лекарства онлайн? Рассказываем о работе государственной интернет-аптеки в Беларуси

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря государственной интернет-аптеке РУП "Белфармация" можно организовать доставку домой безрецептурных лекарств, а благодаря тематическому боту - найти ближайшую аптеку, сообщила журналистам заместитель заведующего аптекой №100 РУП "Белфармация" Яна Кишко, передает корреспондент БЕЛТА.



"Интернет-аптека занимается доставкой безрецептурных лекарственных препаратов в любую точку Минска, Минского района. Кроме безрецептурных лекарственных препаратов мы также доставляем БАДы, медицинскую технику и другие товары аптечного ассортимента", - отметила Яна Кишко.



Что касается лекарственных препаратов, которые реализуются по рецепту врача, на данный момент законодательство Беларуси запрещает доставлять на дом рецептурные лекарства, но их можно забронировать через сайт.



Сайт pharmamall.by работает круглосуточно, поэтому оформить заказ можно в любой удобный момент. А в случае если, допустим, нет доступа в интернет, можно набрать справочную службу аптек 169. "Они также принимают заказы, там работают фармспециалисты. Если необходима консультация, они обязательно ее окажут", - подчеркнула Яна Кишко.



Доставка осуществляется день в день при заказе в будние дни до 15.00 и при заказе до 14.00 по выходным и праздничным дням.



Заместитель заведующего аптекой сообщила, что пользователи могут воспользоваться "Фармаботом" - официальным виртуальным помощником в Telegram от предприятия "Белфармации". Там можно найти необходимые лекарственные препараты, ближайшую аптеку, найти лучшие цены. Если необходимо, "Фармабот" будет напоминать о приеме лекарств. Кроме того, там указаны точки, где в Минске можно утилизировать лекарственные препараты, которые пришли в негодность.-0-