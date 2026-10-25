Как заготовить черенки смородины, чтобы весной они дали крепкие корни, рассказал садовник

Аналогичным способом можно пробовать размножить крыжовник, жимолость и ежевику. "Для посадки нам нужны молодые побеги. Они ровненькие, без боковых ответвлений и имеют светлый цвет коры. Эти побеги сформировались за этот сезон. Из них будем нарезать черенки. Есть определенное правило: толщина черенка должна быть не тоньше карандаша. Тонкие черенки, как правило, приживаются плохо. Если на побегах еще есть листья, их нужно удалить. Они уже не нужны, ведь сформировались хорошие почки. Далее из этих хлыстов нарезаем сами черенки для посадки", - рассказал Дмитрий Кастрицкий. Аналогичным способом можно пробовать размножить крыжовник, жимолость и ежевику. "Для посадки нам нужны молодые побеги. Они ровненькие, без боковых ответвлений и имеют светлый цвет коры. Эти побеги сформировались за этот сезон. Из них будем нарезать черенки. Есть определенное правило: толщина черенка должна быть не тоньше карандаша. Тонкие черенки, как правило, приживаются плохо. Если на побегах еще есть листья, их нужно удалить. Они уже не нужны, ведь сформировались хорошие почки. Далее из этих хлыстов нарезаем сами черенки для посадки", - рассказал Дмитрий Кастрицкий.





Длина черенка для посадки должна быть 20-30 см. "Под почкой делаем косой срез, а вверху над почкой - прямой срез, чтобы не перепутать верх и низ черенка. При посадке черенки высаживаем под уклоном 45 градусов, располагая с севера на юг. Это необходимо для того, чтобы формировалась пышная и равномерная крона. Если высадить наоборот, с юга на север, кусты будут расти однобокими", - пояснил садовник.





Также при посадке следует заглубить практически весь черенок, оставляя над поверхностью почвы одну-две почки. "При такой посадке формируется мощная корневая система и в дальнейшем отрастает много молодых побегов. В следующем сезоне, весной, как только пригреет солнышко, черенки начнут укоренение, и к следующей осени вы получите молодые кустики, которые можно высадить на постоянное место. Таким образом вы можете получить большой объем посадочного материала", - проинформировал Дмитрий Кастрицкий.-0-





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