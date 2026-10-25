Как заготовить черенки смородины, чтобы весной они дали крепкие корни, рассказал садовник

Длина черенка для посадки должна быть 20-30 см. "Под почкой делаем косой срез, а вверху над почкой - прямой срез, чтобы не перепутать верх и низ черенка. При посадке черенки высаживаем под уклоном 45 градусов, располагая с севера на юг. Это необходимо для того, чтобы формировалась пышная и равномерная крона. Если высадить наоборот, с юга на север, кусты будут расти однобокими", - пояснил садовник.
Также при посадке следует заглубить практически весь черенок, оставляя над поверхностью почвы одну-две почки. "При такой посадке формируется мощная корневая система и в дальнейшем отрастает много молодых побегов. В следующем сезоне, весной, как только пригреет солнышко, черенки начнут укоренение, и к следующей осени вы получите молодые кустики, которые можно высадить на постоянное место. Таким образом вы можете получить большой объем посадочного материала", - проинформировал Дмитрий Кастрицкий.-0-
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