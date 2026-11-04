Как взять выходной для прохождения диспансеризации. Порядок действий напомнили в Минтруда

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трудовой кодекс гарантирует освобождение от работы для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка, порядок действий напомнили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.



Работнику нужно согласовать с нанимателем проведение диспансеризации в определенную календарную дату (даты). На основании письменного заявления работника нанимателем издается приказ об освобождении его от работы для прохождения диспансеризации.



По результатам прохождения диспансеризации работник представляет нанимателю выписку из медицинских документов в случае, если такая обязанность определена в локальных правовых актах.



Работникам до 40 лет для диспансеризации положен один день раз в три года, от 40 лет - один день раз в год, работникам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, а также в течение пяти лет до него (женщины с 53 лет, мужчины с 58 лет), - два дня ежегодно. В Минтруда отметили, что эти дни могут предоставляться в разные даты, не обязательно идущие подряд.-0-