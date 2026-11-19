19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О мерах по противодействию преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних рассказал начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома Кирилл Беркозов во время расширенного заседания горисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.



"Этот вопрос на особом контроле, является очень важным и злободневным, поскольку здесь задействованы дети, наше молодое поколение", - подчеркнул он.



По словам начальника управления, в текущем году наблюдается тенденция увеличения выявляемости такой категории преступлений. "Это говорит о том, что данный вид преступлений становится менее латентным, что потерпевшие стали чаще обращаться в милицию. И это совместная работа всех субъектов профилактики: не только органов внутренних дел, но и образования, здравоохранения. В последующем возбуждаются уголовные дела, а виновные привлекаются к ответственности", - отметил Кирилл Беркозов.



Например, в учреждениях образования работает алгоритм информирования педагогическими работниками родителей, опекунов, попечителей и сотрудников органов внутренних дел о наличии признаков насилия в отношении несовершеннолетних. В столице на постоянной основе проходят различные профилактические мероприятия: выступления сотрудников органов внутренних дел и специалистов других госорганов перед учащимися и законными представителями несовершеннолетних. Встречи также организуют для педагогов, медработников и специалистов социально-психологической службы на семинарах, тренингах и других обучающих площадках.



"Проведены республиканские и городские акции, для детей и родителей, организовано освещение проблематики в СМИ. В текущем году по инициативе ГУВД при поддержке Мингорисполкома созданы и успешно функционируют две интерактивные площадки "Безопасное пространство". На их базе при помощи интегрированных программно-аппаратных комплексов несовершеннолетние могут пройти тестирование в виртуальном пространстве, узнать о способах и методах совершения преступлений против половой неприкосновенности и в последующем быть готовыми противостоять данным угрозам в реальной жизни", - отметил Кирилл Беркозов.



Он объяснил, что большинство преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних происходят по определенной схеме. "Преступник создает виртуальный образ, анкету, где на аватарке находится ребенок, вступает в общение с любым несовершеннолетним в социальной сети, входит к нему в доверие. После этого злоумышленники просят прислать какие-либо интимные фотографии. Когда ребенок уже доверяет и подружился с этим виртуальным образом, он присылает снимки. В дальнейшем преступник начинает шантажировать: если ребенок не продолжит выполнять его требования - он разошлет эти фотографии его близким, знакомым либо покажет родителям. Ребенок пугается, соглашается и дальше участвует во всех манипуляциях", - рассказал начальник управления.



Родителям для предупреждения подобных ситуаций нужно каждый день общаться со своим ребенком. "Надо ежедневно смотреть, какие сайты посещает, в каких группах состоит, какое общение ведет. Это называется цифровая гигиена, чтобы родитель точно был уверен и видел, что его ребенок там делает. И второй момент: все должны понимать, что для ребенка нужно стать другом, чтобы он в любой момент пришел, доверился и рассказал: "Папа, мама, мне в интернете поступила такая-то просьба, что мне делать?" Вот к этому надо приходить, этого надо добиваться", - подчеркнул Кирилл Беркозов.-0-