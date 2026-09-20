Как выбирать саженцы и что лучше высаживать осенью, рассказал садовник

Как отметил садовник, при покупке саженцев в первую очередь следует обратить внимание на корневую систему. "Корневая система, как правило, упакована во влажный торф либо опилки. Саженцы с открытым корнем не должны долго находиться без какого-либо укрытия, потому что корневая система быстро пересохнет. Также смотрим, чтобы было много небольших корешков. Иногда недобросовестные продавцы продают сажень с обрубленным корнем и без боковых корешков. Такие саженцы наверняка не приживутся. Внимательно осматриваем надземную часть. На ней не должно быть никаких повреждений, а также признаков различных заболеваний и вредителей. И самая важная вещь - макушка побега. Она должна быть полностью вызревшей. На саженце не должно быть никаких листьев. Если есть листья - значит, саженец выкопали слишком рано, плохо сформировались почки, верхняя часть побега не вызрела и зимой случится подмерзание. Не покупайте саженцы около дороги, с рук, где нет никаких документов. Там нет гарантии, что саженец действительно сохраняет какие-то сортовые свойства и является здоровым посадочным материалом", - предупредил специалист.