Как выбирать саженцы и что лучше высаживать осенью, рассказал садовник

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На что обратить внимание при покупке саженцев, когда и какие культуры лучше высаживать, рассказал садовник Дмитрий Кастрицкий в программе "Метеогид" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.
Как отметил садовник, при покупке саженцев в первую очередь следует обратить внимание на корневую систему. "Корневая система, как правило, упакована во влажный торф либо опилки. Саженцы с открытым корнем не должны долго находиться без какого-либо укрытия, потому что корневая система быстро пересохнет. Также смотрим, чтобы было много небольших корешков. Иногда недобросовестные продавцы продают сажень с обрубленным корнем и без боковых корешков. Такие саженцы наверняка не приживутся. Внимательно осматриваем надземную часть. На ней не должно быть никаких повреждений, а также признаков различных заболеваний и вредителей. И самая важная вещь - макушка побега. Она должна быть полностью вызревшей. На саженце не должно быть никаких листьев. Если есть листья - значит, саженец выкопали слишком рано, плохо сформировались почки, верхняя часть побега не вызрела и зимой случится подмерзание. Не покупайте саженцы около дороги, с рук, где нет никаких документов. Там нет гарантии, что саженец действительно сохраняет какие-то сортовые свойства и является здоровым посадочным материалом", - предупредил специалист.
Он отметил, что у саженца яблони либо груши следует внимательно осмотреть место прививки. "Должен быть характерный пенек, где срезали сеянец и с почечки уже сформировался сам саженец. Если такого пенька нет, это просто дикий сеянец", - сказал Дмитрий Кастрицкий.
Также садовник разъяснил, какие культуры можно высаживать в осенний период. "Это яблоня, груша. Из косточковых культур можно высадить сливу либо вишню. Что касается более теплолюбивых культур, таких как абрикос, персик, шелковица, их лучше высаживать весной. Всегда изучайте характеристики какого-то определенного сорта и выбирайте сорта, предназначенные для выращивания в регионе. Если посадить сорта более южные, которые не приспособлены к локальному климату, они могут сильно подмерзать и не дадут хорошего урожая", - пояснил Дмитрий Кастрицкий.
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