24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция дала рекомендации автомобилистам и пешеходам по безопасности на дорогах в условиях снегопада, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Во время снегопада ухудшается управляемость автомобиля и увеличивается риск заносов. В связи с этим столичная Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными и осторожными. Важно выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также учитывать интенсивность движения и состояние проезжей части.
Кроме того, выезжать в снегопад на машинах, не оборудованных зимними шинами, крайне опасно. Если резина еще не заменена, лучше воздержаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным.
Пешеходам необходимо обозначать себя световозвращающими элементами, а при переходе проезжей части снимать капюшоны и не отвлекаться на телефоны. В ГАИ напоминают, что на скользкой дороге тормозной путь автомобиля существенно увеличивается.
Инспекторы продолжают круглосуточно следить за дорогами. Наряды ДПС ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию.-0-
Общество
24 ноября 2026, 20:19
Как вести себя на дорогах в снегопад, напомнили в ГАИ
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