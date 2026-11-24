24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция дала рекомендации автомобилистам и пешеходам по безопасности на дорогах в условиях снегопада, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Во время снегопада ухудшается управляемость автомобиля и увеличивается риск заносов. В связи с этим столичная Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными и осторожными. Важно выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также учитывать интенсивность движения и состояние проезжей части.



Кроме того, выезжать в снегопад на машинах, не оборудованных зимними шинами, крайне опасно. Если резина еще не заменена, лучше воздержаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным.



Пешеходам необходимо обозначать себя световозвращающими элементами, а при переходе проезжей части снимать капюшоны и не отвлекаться на телефоны. В ГАИ напоминают, что на скользкой дороге тормозной путь автомобиля существенно увеличивается.



Инспекторы продолжают круглосуточно следить за дорогами. Наряды ДПС ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию.-0-