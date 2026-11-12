Как в условиях конкуренции с маркетплейсами развивать универмаги страны, обсудили эксперты

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие государственных универмагов в условиях конкуренции с маркетплейсами, повышение качества обслуживания и сохранение трудовых коллективов стали главными темами круглого стола "Универсальные непродовольственные магазины: трансформация возможна?". Встреча прошла в столичном ЦУМе по инициативе Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства, передает корреспондент БЕЛТА.





В профессиональном диалоге приняли участие представители отраслевого профсоюза из всех регионов страны, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, ученые-экономисты Белорусского государственного экономического университета, бизнес-аналитики и руководители ведущих торговых предприятий, в том числе столичных ЦУМа, ГУМа, "Универмага Беларусь", "Кирмаша", а также региональных домов торговли.





Председатель отраслевого профсоюза Оксана Константинович отметила, что будущее универмагов регулярно обсуждается во время рабочих поездок и встреч с коллективами и руководителями торговых объектов в регионах.





"Сегодняшний разговор назрел давно. В центре обсуждения - не только поиск новых форматов торговли, но и будущее самих предприятий и их работников. Ведь развитие розницы невозможно без людей, которые ежедневно обеспечивают ее работу и формируют доверие покупателей", - подчеркнула она. По словам Оксаны Константинович, профсоюзная сторона заинтересована в том, чтобы собрать представителей предприятий, экспертов и регулятора для выработки практических решений, которые помогут универмагам адаптироваться к меняющимся потребительским привычкам, повысить качество сервиса и сохранить трудовые коллективы. Она также обратила внимание, что торговля и культура обслуживания формируют имидж страны.





Практическим опытом поделился директор могилевского универмага "Центральный" Вардгес Амбарцумян. Он обозначил сложности, с которыми сталкиваются традиционные торговые предприятия в конкуренции с крупными сетями: производители и оптовики нередко предлагают последним более низкие отпускные цены и значительные отсрочки платежей. В качестве одного из возможных решений руководитель предложил законодательно закрепить равные условия работы для всех участников рынка.





Директор группы компаний RetailMarketing Татьяна Закжевская акцентировала внимание на необходимости учитывать демографические изменения при формировании ассортимента и концепции торговых объектов. По ее мнению, универмагам важно находить подход к покупателям разных возрастных групп, предлагая не только товары, но и современный сервис, комфортную атмосферу и новые впечатления от покупок.





Аналитическую основу для дискуссии представила доцент кафедры Белорусского государственного экономического университета, кандидат экономических наук Людмила Климченя. Она озвучила результаты исследования потребительских предпочтений. Они показали, что многие покупатели по-прежнему выбирают традиционные магазины. Среди преимуществ офлайн-торговли респонденты отмечают широкий ассортимент, чистоту в торговом зале, возможность лично оценить качество товара, удобное расположение и наличие парковки.





Вместе с тем вероятность выбора цифровых торговых площадок в перспективе ближайших пяти лет оценивается почти в 78%. Это, по мнению участников дискуссии, свидетельствует о необходимости пересматривать отдельные подходы к работе универмагов, делая акцент на качестве обслуживания, атмосфере и уникальности предложения.





В формате свободного микрофона руководители региональных предприятий поделились собственным опытом и обозначили наиболее острые вопросы. Участники поддержали необходимость комплексного подхода к модернизации универмагов и отметили важность подобных встреч для обмена успешными практиками и прямого диалога с представителями регулятора.-0-