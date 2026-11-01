Как в Минске борются с нарушителями правил парковки, рассказали эксперты

Парковка под знаком может обойтись дорого. Эвакуация автомобиля подорожала в два раза. Парковка под знаком может обойтись дорого. Эвакуация автомобиля подорожала в два раза.





Как отметил заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович, принятие решения о принудительной отбуксировке зависит от фактической оперативной обстановки и обусловлено необходимостью поддержания пропускной способности дорожной сети, а также устранения угроз безопасности участников дорожного движения. Из-за неправильно припаркованных автомобилей происходит больше ДТП, чем кажется. К тому же оставленное у подъезда авто мешает проезду машин скорой помощи, пожарной техники.





"Сотрудники ГАИ информируют собственников транспортных средств о факте совершения эвакуации, сообщая о месте нахождения автомобиля и совершении административного правонарушения", - пояснил Денис Ливанович.





Эвакуировать машину могут, если водитель пьян либо отказался пройти медосвидетельствование, если стал на место для инвалидов без соответствующей таблички за стеклом, если решил припарковаться у электрической зарядки.





Заместитель генерального директора предприятия "Горремавтодор Мингорисполкома" Артем Ганчар рассказал, что тариф на эвакуацию составляет 200 рублей. Также дополнительно оплачивается 16 рублей в сутки на хранение автомобиля на площадке. Если происходит эвакуация без перемещения в места хранения, тогда тариф составляет 120 рублей.





Генеральный директор государственного предприятия "Гаражи, автостоянки и парковки" Андрей Зырянов добавил, что в тариф заложены затраты на зарплату работников, амортизацию транспортных средств, ремонт, содержание автостоянки. Последний раз тарифы корректировали больше года назад.





Растет количество платных парковок на столичных улицах. У автовладельцев есть выбор - либо платить за легальное машино-место, либо рисковать заработать штраф.-0-





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