Как в Беларуси открывают новые имена в литературе, рассказал Езерский

По его словам, в Беларуси в год по госзаказу определяют от 150 до 190 наименований. И в их числе произведения молодых авторов. И хоть процесс согласования непростой, он также является одним из стимулов для начинающих писателей. Им в стране уделяется большое внимание. Как отметил Денис Езерский, ведется совместная работа с Союзом писателей Беларуси, в прошлом году прошел форум, где молодые авторы смогли познакомиться друг с другом. По его словам, в Беларуси в год по госзаказу определяют от 150 до 190 наименований. И в их числе произведения молодых авторов. И хоть процесс согласования непростой, он также является одним из стимулов для начинающих писателей. Им в стране уделяется большое внимание. Как отметил Денис Езерский, ведется совместная работа с Союзом писателей Беларуси, в прошлом году прошел форум, где молодые авторы смогли познакомиться друг с другом.





"И что немаловажно, в рамках госзаказа в обязательном порядке мы издаем произведения лауреатов Национальной литературной премии. Это тоже как один из стимулирующих факторов, которые сегодня позволяют авторам стремиться к этому. Лауреатом стать очень сложно. Это высшая награда сегодня в литературной среде, - подчеркнул он. - Если государство берется по итогам твоих заслуг публиковать все твои работы и собирать их в определенный объем, который в обязательном порядке будет представлен во всей библиотечной системе, в книжной торговле, я думаю, это серьезный стимул для любого автора, к которому необходимо стремиться".

А кроме этого, в стране проходят разнообразные конкурсы, которые в том числе проводят издательства и Союз писателей, Министерство информации, Министерство образования. "Этот процесс живой. И мы в рамках этого процесса, конечно, видим и новые имена, и авторов, которые растут над собой и выдают новые произведения".





Страна заинтересована в своих книгах, в своих авторах. Ведь это вопрос в том числе информационной безопасности и сохранения суверенитета.





"Сегодня каждая уважающая себя нация, каждое уважающее себя государство очень внимательно и пристально следит в том числе и за книжным рынком. И это нормально, так и должно быть. Эта элементарная защита наших национальных интересов", - подытожил он.-0-





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