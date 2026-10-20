Как в Беларуси контролируют сроки строительства жилья, рассказали в Минстройархитектуры

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2026 году планируется ввести не менее 4 млн кв.м жилья. Об этом сообщила журналистам начальник главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Татьяна Василючек, передает корреспондент БЕЛТА.





Татьяна Василючек отметила, что контроль за выполнением работ организован со стороны как заказчика, так и надзорных органов. Качество и параметры жилья четко регламентированы строительными нормами, которые задают правила на всех этапах - от планировки участка до отделки квартир.





Постановлением министерства №99 утверждена инструкция по определению типовых потребительских качеств экономичных жилых домов, которые строятся с государственной поддержкой, установлен их перечень. Предусматривается финансирование с привлечением бюджетных средств. Также закреплены предельная стоимость квадратного метра и базовые потребительские характеристики (нормы безопасности, санитарно-гигиенические и социально-функциональные требования).





"Многоуровневая система контроля за качеством строительства закреплена в Кодексе об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, - рассказала Татьяна Василючек. - Основные виды надзора - государственный строительный, авторский, технический и иные. В частности, при приемке объектов в эксплуатацию подключаются другие структуры - государственный санитарный, пожарный, энергетический надзор".





Ответственность участников строительства распределена. Подрядчик отвечает за качество выполненных работ, соблюдение технических нормативных правовых актов, проектной документации, сроков строительства, заказчик - за организацию процесса, в том числе за целевое использование средств и сроки строительства, проектировщик - за корректность проектных решений, органы надзора - за объективность и полноту проверок.





За соблюдение сроков строительства отвечают и подрядчик, и заказчик. При этом на заказчике лежит значительная часть организационных и финансовых обязательств. "Срок указывается в проектной документации. Датой начала строительства является дата, установленная в договоре строительного подряда. Определение срока регламентировано строительными правилами", - рассказала Татьяна Василючек, добавив, что в частных случаях строительство может приостанавливаться. Закреплены причины, по которым принимаются решения о приостановке выполнения работ или консервации.





Еще один важный вопрос касается объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Их приемка должна быть завершена до приемки в эксплуатацию многоквартирных жилых домов. Строительство финансируется за счет нескольких источников (республиканский, местный бюджеты, средства Министерства энергетики и Минсвязи), разрабатываются графики по каждому региону.-0-