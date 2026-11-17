Александр Козорез отметил, что нынешний сезон охоты имеет свои особенности. В основе охотничьего хозяйства - копытные животные (лось, косуля, благородный олень).





"Численность популяции лося в 2026 году, по данным пользователей охотничьих угодий, составила около 47 тыс. особей, в 2025 году - 49 тыс. Наблюдается определенное снижение, но это не особенность нашей страны, а результат потепления климата. Лето становится более засушливым, что приводит к тепловому стрессу популяции северного вида, который постепенно сдвигается на северо-восток. Это мы замечаем в том числе и по динамике ДТП с участием лосей: в Брестской и Гродненской областях их количество сократилось", - отметил Александр Козорез.





Он добавил, что в связи с этим скорректированы планы изъятия лося - с 2,5 тыс. в 2025 году до 2,3 тыс. в 2026 году. "Для популяции это естественный процесс, когда она достигает своего пика и начинает стабилизироваться", - пояснил Александр Козорез.





Потепление климата сказывается и на трофейных качествах животных. В 2026 году специалисты при мониторинге наблюдают, что более 90% лосей с хорошими трофейными качествами добывается на востоке страны.





Наиболее многочисленный вид копытных в Беларуси - косуля. На популяции сказалась суровая зима. Если в 2025 году она насчитывала около 138 тыс. особей, то в 2026-м, по данным пользователей охотничьих угодий, - порядка 126 тыс. Понизились и трофейные качества самцов косули. Рога у них растут как раз в конце зимы - начале весны, когда животным требуется достаточно много питания, но еще морозно и много снега. Выдающихся трофеев добывается немного.





Вместе с тем возросла численность благородного оленя - с 54 тыс. до 57 тыс. особей. Лучшие трофеи оцениваются в 220-230 баллов по системе CIC (Международный совет по охоте и охране дикой природы), тогда как золотая медаль присуждается той добыче, которая набрала свыше 210 баллов. Перенаселения вида не наблюдается. Высокие трофейные качества служат первым признаком благополучия популяции. "В прошлом году мы добыли 2,5 тыс. оленей, в этом году планируем добыть около 2,85 тыс.", - отметил Александр Козорез.





Численность медведей выросла с 1228 до 1491.





Александр Козорез отметил, что принимаются меры для расселения охотничьих видов животных, создания устойчивых популяций.-0-

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как изменилась в Беларуси популяция основных охотничьих видов животных, рассказал на брифинге начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез, передает корреспондент БЕЛТА.