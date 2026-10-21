Как в Беларуси формируется интеллектуальная транспортная система, рассказали в Минтрансе

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создается единый оператор интеллектуальной транспортной системы. Об этом рассказал на пресс-конференции ко Дню автомобилиста и дорожника в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Леончик.





Правовую основу заложили указ от 20 августа 2025 года №311 и постановление Минтранса от 15 июня 2026 года №26. Единым оператором определено РУП "Белдорсвязь". Будут объединены имеющиеся и перспективные системы метеомониторинга, видеонаблюдения, весогабаритного контроля, платных дорог, динамического взвешивания, а также автоматического выявления инцидентов на дорожной сети.





"Все решения, которые должны были быть приняты, формализованы, - отметил Сергей Леончик. - РУП "Белдорсвязь" с 1 января 2027 года начнет работу в новом качестве, к нему присоединяется государственное учреждение "Белавтострада". Рассматриваются вопросы дальнейшего развития, готовятся проекты указа и постановлений, которые существенно расширят полномочия этой организации для реализации тех функций, которые на нее возлагаются".-0-