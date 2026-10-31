"Как увидели чистое белорусское небо - эмоции не передать!" Гуманитарная миссия в Алешках в деталях

Как проходила гуманитарная операция, активным участником которой стала Беларусь

Аэропорт Гомель стал одной из ключевых точек в этом маршруте. Здесь 29 октября состоялась первая очная встреча представителей российской и украинской делегаций. Отсюда участники гуманитарной операции на одном борту отправились в одном направлении по дальнейшему пути следования.

Днем 30 октября началась добровольная эвакуация жителей из прифронтовой зоны, города Алешки. За каждым человеком сохранили право выбора дальнейшего направления - украинского или российского. Ход миссии координировали уполномоченные по правам человека на месте. Одним из завершающих этапов стало Днем 30 октября началась добровольная эвакуация жителей из прифронтовой зоны, города Алешки. За каждым человеком сохранили право выбора дальнейшего направления - украинского или российского. Ход миссии координировали уполномоченные по правам человека на месте. Одним из завершающих этапов стало прибытие 31 октября бортов из Анапы в аэропорт Гомеля.

В Гомеле жители Алешек дожидались выезда в "Новую Гуту" - именно через этот пункт пропуска им предстояло проследовать на территорию Украины. В Гомеле жители Алешек дожидались выезда в "Новую Гуту" - именно через этот пункт пропуска им предстояло проследовать на территорию Украины.

Для встречи жителей Алешек в аэропорту Гомеля развернули целый палаточный квартал

Среди прибывших ожидались и малоподвижные люди, поэтому дежурили в модулях в том числе медицинские специалисты. Рядом - кареты скорой помощи. В аэропорту подготовили и специальные места для пребывания с детьми - от младенцев до ребят постарше. Здесь организовали игровые зоны, чтобы дети могли отвлечься, посмотреть мультфильмы, порисовать. Для малышей подвезли детское питание, памперсы, игрушки.

Некоторые жители Алешек взяли с собой домашних питомцев. Это в палаточном городке тоже учли: для животных в аэропорт подвезли корм. Некоторые жители Алешек взяли с собой домашних питомцев. Это в палаточном городке тоже учли: для животных в аэропорт подвезли корм.

"Ребята, вы даже не представляете, как это… Везде тишина и спокойствие"

Борты с эвакуированными людьми прибыли буквально один за одним. Спасатели, медики и волонтеры спешили встречать прибывших и оказать им всю необходимую помощь. С бортов выгружались клетки с питомцами под немного испуганный и непонимающий лай собачек, для которых этот маршрут тоже не был легким. Маломобильных и ослабленных людей поддерживали и помогали спуститься, тех, кто в этом нуждался, сопровождали до машин скорой помощи. Работа была слаженной и оперативной - терять время было нельзя, люди утомились в пути, особенно дети, которые тоже прилетели из Алешек.

Ирина Иосифовна, которая была эвакуирована вместе с супругом, рассказала, как приходилось выживать в заблокированном городе, оказавшемся на грани гуманитарного кризиса. Без подвоза продуктов и под постоянными ударами дронов люди находились в режиме выживания. Ирина Иосифовна, которая была эвакуирована вместе с супругом, рассказала, как приходилось выживать в заблокированном городе, оказавшемся на грани гуманитарного кризиса. Без подвоза продуктов и под постоянными ударами дронов люди находились в режиме выживания.

Плюшевый друг для девятилетнего Ванечки и жареная картошка на белорусской земле

В автобусе Ваня грызет леденец, которым его угостили, и не особо разговорчив. Но мальчик оживляется, когда речь заходит о плюшевом медведе, лежащем в пакете. Это подарок белорусов, и мальчику он был как никогда нужен. Дело в том, что любимый игрушечный медведь остался в Алешках, и надежды вернуть его нет. Зато теперь есть новый, и мальчик даже придумал ему имя - правда, произнес его тихо, уткнувшись носом в плюшевую голову. В автобусе Ваня грызет леденец, которым его угостили, и не особо разговорчив. Но мальчик оживляется, когда речь заходит о плюшевом медведе, лежащем в пакете. Это подарок белорусов, и мальчику он был как никогда нужен. Дело в том, что любимый игрушечный медведь остался в Алешках, и надежды вернуть его нет. Зато теперь есть новый, и мальчик даже придумал ему имя - правда, произнес его тихо, уткнувшись носом в плюшевую голову.

Мама Татьяна признается: возвращаться им некуда. Семья уже в третий раз все начинает сначала: первый раз был после свадьбы, второй - после разрушения Каховской ГЭС, когда в июне 2023-го Алешки были практически полностью затоплены. И вот сейчас - снова. Татьяна не теряет оптимизма и уверена: все обязательно получится. Тем более у нее востребованная профессия - работает модельером-закройщиком. "Едем в неизвестность и будем начинать все с нуля. Но руки опускать нельзя: у нас дети, надо жить", - добавляет Татьяна.

Еще на старте эвакуации жительница Алешек Ольга призналась, что соскучилась по вкусу жареной картошки. В Беларуси желание женщины услышали и к моменту прилета самолетов в аэропорт Гомеля приготовили блюдо. Еще на старте эвакуации жительница Алешек Ольга призналась, что соскучилась по вкусу жареной картошки. В Беларуси желание женщины услышали и к моменту прилета самолетов в аэропорт Гомеля приготовили блюдо.

"И вот мне принесли мою любимую жареную картошку. Мы все покушали, и даже котятки. Представляешь, они ничего не ели, даже не хотели воду пить. И теперь я уже успокоилась, что они хоть немножко поели. Уже легче", - тревожилась за питомцев женщина.

"Дроны, мины, осколки… Война - это не сказочки". Как от голода спасал только свой огород

В условиях полной блокировки города спасал только свой огород. "Старались, выращивали овощи. Без этого никак. Реально все было очень тяжело", - говорит эвакуированная из Алешек. В условиях полной блокировки города спасал только свой огород. "Старались, выращивали овощи. Без этого никак. Реально все было очень тяжело", - говорит эвакуированная из Алешек.

Женщина благодарит белорусов за теплый прием. "Очень приятно, что нас так встречают в Беларуси. Здесь другая реальность, есть возможность немного отойти, но все равно тяжело на душе", - признается Наталья Михайловна. Женщина вместе с супругом еще не знает своего конечного адреса. "Едем в Украину, пока не решили точно, куда именно. Варианты есть, но и нюансы тоже", - добавила она.

Людмила Васильевна из Алешек ехала вместе с мужем. "В Беларуси мне прием понравился. Все впечатлило. Так организовано все было. И теплая еда, и во всем помогали на каждом шагу. С самолета помогли спуститься, и в автобус - с автобуса, вещи отнесли, провели. Вкусно накормили", - рассказывает женщина. Людмила Васильевна из Алешек ехала вместе с мужем. "В Беларуси мне прием понравился. Все впечатлило. Так организовано все было. И теплая еда, и во всем помогали на каждом шагу. С самолета помогли спуститься, и в автобус - с автобуса, вещи отнесли, провели. Вкусно накормили", - рассказывает женщина.

Она в Беларуси впервые. "И мне ваша страна понравилась. Мы ехали по дороге из Гомеля - так все ухожено, так все красиво", - поделилась эмоциями женщина. Она в Беларуси впервые. "И мне ваша страна понравилась. Мы ехали по дороге из Гомеля - так все ухожено, так все красиво", - поделилась эмоциями женщина.

"Мы уже забыли вкус мирной жизни. А здесь, в Беларуси, вновь его почувствовали. Как сел самолет, и увидели чистое белорусское небо, эмоции не передать. Еще раз спасибо за такую слаженную работу", - добавила Людмила Васильевна. "Мы уже забыли вкус мирной жизни. А здесь, в Беларуси, вновь его почувствовали. Как сел самолет, и увидели чистое белорусское небо, эмоции не передать. Еще раз спасибо за такую слаженную работу", - добавила Людмила Васильевна.

Белорусы помогали жителям Алешек вплоть до заключительного этапа гуманитарной операции

Горячий чай, помощь врачей и досуг для самых маленьких - в Беларуси подготовили все, чтобы окружить людей теплом и заботой. Это то, чего долгое время были лишены жители города, оказавшегося в нескольких километрах от фронта. Горячий чай, помощь врачей и досуг для самых маленьких - в Беларуси подготовили все, чтобы окружить людей теплом и заботой. Это то, чего долгое время были лишены жители города, оказавшегося в нескольких километрах от фронта.

Масштабная гуманитарная операция началась и завершилась на белорусской территории. Минск стал ее активным участником, оказав необходимое содействие всем его сторонам. Беларусь проявила себя как один из активных организаторов этого международного процесса и надежный партнер, готовый выполнить все принятые обязательства. Масштабная гуманитарная операция началась и завершилась на белорусской территории. Минск стал ее активным участником, оказав необходимое содействие всем его сторонам. Беларусь проявила себя как один из активных организаторов этого международного процесса и надежный партнер, готовый выполнить все принятые обязательства.

Первостепенной задачей была помощь людям, которые оказались в тяжелейшей ситуации и долгое время жили фактически в условиях боевых действий. И эта помощь была оказана в полной мере - жители Алешек не оставались без нее вплоть до заключительного этапа гуманитарной операции на белорусской земле. Первостепенной задачей была помощь людям, которые оказались в тяжелейшей ситуации и долгое время жили фактически в условиях боевых действий. И эта помощь была оказана в полной мере - жители Алешек не оставались без нее вплоть до заключительного этапа гуманитарной операции на белорусской земле.

Фото Виталия ПИВОВАРЧИКА и Марины ВАСИЛЬЕВОЙ, Фото Виталия ПИВОВАРЧИКА и Марины ВАСИЛЬЕВОЙ,

БЕЛТА.-0-

Белорусская сторона выполняла свою особую роль в гуманитарной операции для мирных жителей прифронтового города Алешки Херсонской области. Минск, будучи активным участником этого международного процесса, обеспечивал выполнение договоренностей между Москвой и Киевом при проведении гуманитарной миссии.Гуманитарная операция осуществлялась в том числе благодаря выстроенным доверительным отношениям между Беларусью и Украиной. В этой связи удалось обеспечить безопасность проводимых мероприятий и в очередной раз спасти жизни людей.Аэропорт Гомеля к прибытию жителей Алешек готовили заблаговременно. На его территории развернули полноценный палаточный квартал, где для эвакуированных предусмотрели горячее питание и возможность отдохнуть после длительного пути. Городок из обогреваемых модулей расположили вблизи посадочной полосы, поэтому, едва спустившись по трапу, люди могли получить помощь и поддержку, в которых они нуждались. Все сделали для того, чтобы на белорусской земле жители Алешек чувствовали себя в безопасности, ощутили тепло и поддержку белорусов.Многим было трудно поверить, что теперь они на мирной земле, под мирным небом. Тревожные, страшные звуки взрывов, которые заставляли сердце замирать в ожидании несколько лет, остались позади. А тишина и покой казались чем-то непривычным, чем-то таким, что словно навсегда осталось в той, другой жизни.Женщина подчеркнула, что почувствовала облегчение, как только выехали из Алешек. "Сразу стало легче. Словами не передать эти чувства, - сказала она. - Спасибо всем, кто участвовал в этой гуманитарной операции. Благодарим за то, что нас оттуда вывезли".Из Алешек в Беларусь прибыла семья с двумя детьми. Младшему Ване всего девять лет. "Ванечка", - ласково называет его мама. Мальчик на удивление спокоен, несмотря на то что ему пришлось пережить в прифронтовом городе. Взрывы, проблемы с водой и электричеством - грустная обыденность.Девочка-подросток - серьезная, представляется Викторией Олеговной. Совсем скоро и ей предстоит определиться с выбором профессии. На вопрос, кем она хочет быть, отвечает: "Фотографом!" Такой поворот событий удивил даже маму. Но все в порядке: выбор дочери она поддержала.Кстати, семья приехала с четверолапым другом - котиком, который прибился к ним в городе. Любимца не могли просто так бросить - понимали, что не выживет. И таких семей с котиками и собачками приехало немало.В Беларуси они, как и все прибывшие жители Алешек, были окружены теплом и заботой. На белорусской земле сделали все возможное, чтобы прибывшие из Алешек могли почувствовать себя в безопасности. Спасатели, медики и волонтеры Белорусского Красного Креста не оставили без внимания ни одного человека. Всех накормили и обогрели, помогли добрым словом… К слову, даже некоторые пожелания по питанию учли.Жительница Алешек Наталья Михайловна в Беларусь прибыла вместе с супругом. "Ну, что сказать, страшно все было. Дроны - туда-сюда. Мины, осколки - много ранений. У меня муж пострадал, был ранен, контужен. Ради него и задумала этот переезд. Тяжело все это. Война - это не сказочки, не байки", - поделилась эмоциями Наталья Михайловна.Женщина не скрывает слез. "Очень тяжело там находиться. Хотелось бы, чтобы все это скорее закончилось. Мы каждый год думали, что вот-вот все закончится, а оно все продолжается и продолжается", - подчеркнула она."И медицинскую помощь, кому она требовалась, все получили. И сразу, когда прилетели, и (перед выездом из аэропорта Гомеля в пункт пропуска "Новая Гута". - Прим. БЕЛТА) белорусские медики заходили в каждый автобус, подходили к нам, спрашивали, что тревожит. Интересовались, нужно ли давление померять, таблетки какие, может, нужны", - искренне признательна за внимание Людмила Васильевна.В "Новой Гуте" эвакуированных жителей Алешек ждали украинские автобусы и кареты скорой помощи. В пункте пропуска белорусские специалисты и волонтеры помогли людям пересесть в украинский транспорт. Жители прифронтового города остались благодарны Беларуси за гостеприимство и теплый прием. Здесь сделали все возможное, чтобы прибывшие из Алешек почувствовали себя как дома.