"Как увидели чистое белорусское небо - эмоции не передать!" Гуманитарная миссия в Алешках в деталях

- Как проходила гуманитарная операция, активным участником которой стала Беларусь
- Для встречи жителей Алешек в аэропорту Гомеля развернули целый палаточный квартал
- "Ребята, вы даже не представляете, как это… Везде тишина и спокойствие"
- Плюшевый друг для девятилетнего Ванечки и жареная картошка на белорусской земле
- "Дроны, мины, осколки… Война - это не сказочки". Как от голода спасал только свой огород
- Белорусы помогали жителям Алешек вплоть до заключительного этапа гуманитарной операции
Аэропорт Гомель стал одной из ключевых точек в этом маршруте. Здесь 29 октября состоялась первая очная встреча представителей российской и украинской делегаций. Отсюда участники гуманитарной операции на одном борту отправились в одном направлении по дальнейшему пути следования.
Днем 30 октября началась добровольная эвакуация жителей из прифронтовой зоны, города Алешки. За каждым человеком сохранили право выбора дальнейшего направления - украинского или российского. Ход миссии координировали уполномоченные по правам человека на месте. Одним из завершающих этапов стало прибытие 31 октября бортов из Анапы в аэропорт Гомеля.
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Гуманитарная операция осуществлялась в том числе благодаря выстроенным доверительным отношениям между Беларусью и Украиной. В этой связи удалось обеспечить безопасность проводимых мероприятий и в очередной раз спасти жизни людей.
Аэропорт Гомеля к прибытию жителей Алешек готовили заблаговременно. На его территории развернули полноценный палаточный квартал, где для эвакуированных предусмотрели горячее питание и возможность отдохнуть после длительного пути. Городок из обогреваемых модулей расположили вблизи посадочной полосы, поэтому, едва спустившись по трапу, люди могли получить помощь и поддержку, в которых они нуждались. Все сделали для того, чтобы на белорусской земле жители Алешек чувствовали себя в безопасности, ощутили тепло и поддержку белорусов.
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Среди прибывших ожидались и малоподвижные люди, поэтому дежурили в модулях в том числе медицинские специалисты. Рядом - кареты скорой помощи. В аэропорту подготовили и специальные места для пребывания с детьми - от младенцев до ребят постарше. Здесь организовали игровые зоны, чтобы дети могли отвлечься, посмотреть мультфильмы, порисовать. Для малышей подвезли детское питание, памперсы, игрушки.
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Некоторые жители Алешек взяли с собой домашних питомцев. Это в палаточном городке тоже учли: для животных в аэропорт подвезли корм.
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Борты с эвакуированными людьми прибыли буквально один за одним. Спасатели, медики и волонтеры спешили встречать прибывших и оказать им всю необходимую помощь. С бортов выгружались клетки с питомцами под немного испуганный и непонимающий лай собачек, для которых этот маршрут тоже не был легким. Маломобильных и ослабленных людей поддерживали и помогали спуститься, тех, кто в этом нуждался, сопровождали до машин скорой помощи. Работа была слаженной и оперативной - терять время было нельзя, люди утомились в пути, особенно дети, которые тоже прилетели из Алешек.
Ирина Иосифовна, которая была эвакуирована вместе с супругом, рассказала, как приходилось выживать в заблокированном городе, оказавшемся на грани гуманитарного кризиса. Без подвоза продуктов и под постоянными ударами дронов люди находились в режиме выживания.
"Мы приземлились на мирной земле, даже не верится. Ребята, вы даже не представляете, как это (ощущается. - Прим. БЕЛТА). Здесь везде тишина и спокойствие, деревья вокруг. Ничего не взрывается", - поделилась она эмоциями.
Из Алешек в Беларусь прибыла семья с двумя детьми. Младшему Ване всего девять лет. "Ванечка", - ласково называет его мама. Мальчик на удивление спокоен, несмотря на то что ему пришлось пережить в прифронтовом городе. Взрывы, проблемы с водой и электричеством - грустная обыденность.
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В автобусе Ваня грызет леденец, которым его угостили, и не особо разговорчив. Но мальчик оживляется, когда речь заходит о плюшевом медведе, лежащем в пакете. Это подарок белорусов, и мальчику он был как никогда нужен. Дело в том, что любимый игрушечный медведь остался в Алешках, и надежды вернуть его нет. Зато теперь есть новый, и мальчик даже придумал ему имя - правда, произнес его тихо, уткнувшись носом в плюшевую голову.
Мама Татьяна признается: возвращаться им некуда. Семья уже в третий раз все начинает сначала: первый раз был после свадьбы, второй - после разрушения Каховской ГЭС, когда в июне 2023-го Алешки были практически полностью затоплены. И вот сейчас - снова. Татьяна не теряет оптимизма и уверена: все обязательно получится. Тем более у нее востребованная профессия - работает модельером-закройщиком. "Едем в неизвестность и будем начинать все с нуля. Но руки опускать нельзя: у нас дети, надо жить", - добавляет Татьяна.
Девочка-подросток - серьезная, представляется Викторией Олеговной. Совсем скоро и ей предстоит определиться с выбором профессии. На вопрос, кем она хочет быть, отвечает: "Фотографом!" Такой поворот событий удивил даже маму. Но все в порядке: выбор дочери она поддержала.
Кстати, семья приехала с четверолапым другом - котиком, который прибился к ним в городе. Любимца не могли просто так бросить - понимали, что не выживет. И таких семей с котиками и собачками приехало немало.
В Беларуси они, как и все прибывшие жители Алешек, были окружены теплом и заботой. На белорусской земле сделали все возможное, чтобы прибывшие из Алешек могли почувствовать себя в безопасности. Спасатели, медики и волонтеры Белорусского Красного Креста не оставили без внимания ни одного человека. Всех накормили и обогрели, помогли добрым словом… К слову, даже некоторые пожелания по питанию учли.
Еще на старте эвакуации жительница Алешек Ольга призналась, что соскучилась по вкусу жареной картошки. В Беларуси желание женщины услышали и к моменту прилета самолетов в аэропорт Гомеля приготовили блюдо.
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"И вот мне принесли мою любимую жареную картошку. Мы все покушали, и даже котятки. Представляешь, они ничего не ели, даже не хотели воду пить. И теперь я уже успокоилась, что они хоть немножко поели. Уже легче", - тревожилась за питомцев женщина.
Жительница Алешек Наталья Михайловна в Беларусь прибыла вместе с супругом. "Ну, что сказать, страшно все было. Дроны - туда-сюда. Мины, осколки - много ранений. У меня муж пострадал, был ранен, контужен. Ради него и задумала этот переезд. Тяжело все это. Война - это не сказочки, не байки", - поделилась эмоциями Наталья Михайловна.
Женщина не скрывает слез. "Очень тяжело там находиться. Хотелось бы, чтобы все это скорее закончилось. Мы каждый год думали, что вот-вот все закончится, а оно все продолжается и продолжается", - подчеркнула она.
В условиях полной блокировки города спасал только свой огород. "Старались, выращивали овощи. Без этого никак. Реально все было очень тяжело", - говорит эвакуированная из Алешек.
Женщина благодарит белорусов за теплый прием. "Очень приятно, что нас так встречают в Беларуси. Здесь другая реальность, есть возможность немного отойти, но все равно тяжело на душе", - признается Наталья Михайловна. Женщина вместе с супругом еще не знает своего конечного адреса. "Едем в Украину, пока не решили точно, куда именно. Варианты есть, но и нюансы тоже", - добавила она.
Людмила Васильевна из Алешек ехала вместе с мужем. "В Беларуси мне прием понравился. Все впечатлило. Так организовано все было. И теплая еда, и во всем помогали на каждом шагу. С самолета помогли спуститься, и в автобус - с автобуса, вещи отнесли, провели. Вкусно накормили", - рассказывает женщина.
"И медицинскую помощь, кому она требовалась, все получили. И сразу, когда прилетели, и (перед выездом из аэропорта Гомеля в пункт пропуска "Новая Гута". - Прим. БЕЛТА) белорусские медики заходили в каждый автобус, подходили к нам, спрашивали, что тревожит. Интересовались, нужно ли давление померять, таблетки какие, может, нужны", - искренне признательна за внимание Людмила Васильевна.
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Она в Беларуси впервые. "И мне ваша страна понравилась. Мы ехали по дороге из Гомеля - так все ухожено, так все красиво", - поделилась эмоциями женщина.
В "Новой Гуте" эвакуированных жителей Алешек ждали украинские автобусы и кареты скорой помощи. В пункте пропуска белорусские специалисты и волонтеры помогли людям пересесть в украинский транспорт. Жители прифронтового города остались благодарны Беларуси за гостеприимство и теплый прием. Здесь сделали все возможное, чтобы прибывшие из Алешек почувствовали себя как дома.
Горячий чай, помощь врачей и досуг для самых маленьких - в Беларуси подготовили все, чтобы окружить людей теплом и заботой. Это то, чего долгое время были лишены жители города, оказавшегося в нескольких километрах от фронта.
Масштабная гуманитарная операция началась и завершилась на белорусской территории. Минск стал ее активным участником, оказав необходимое содействие всем его сторонам. Беларусь проявила себя как один из активных организаторов этого международного процесса и надежный партнер, готовый выполнить все принятые обязательства.
Первостепенной задачей была помощь людям, которые оказались в тяжелейшей ситуации и долгое время жили фактически в условиях боевых действий. И эта помощь была оказана в полной мере - жители Алешек не оставались без нее вплоть до заключительного этапа гуманитарной операции на белорусской земле.
Фото Виталия ПИВОВАРЧИКА и Марины ВАСИЛЬЕВОЙ,
БЕЛТА.-0-