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Как уцелеть в нештатной ситуации. МЧС рассказало о Едином дне безопасности

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
18 сентября 2026, 16:38

Как уцелеть в нештатной ситуации. МЧС рассказало о Едином дне безопасности

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основная цель Единого дня безопасности - подготовка населения к правильным действиям в случае возникновения пожаров и других нештатных ситуаций. Об этом на открытой пресс-конференции, посвященной данному мероприятию, сообщил заместитель начальника управления организации надзора и профилактики главного управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Денис Жуковский, передает корреспондент БЕЛТА. 
Речь в первую очередь идет об объектах общественного назначения. "Это крупные торговые и торгово-развлекательные центры, культурно-зрелищные и спортивные учреждения, а также объекты с пребыванием детей. В этой связи акцент будет сделан именно на подготовке граждан, а также отработке практических навыков", - пояснил сотрудник МЧС. 

Он напомнил, что в соответствии с требованиями пожарной безопасности руководители организаций обязаны обеспечить подготовку работников к правильным действиям в случае возникновения пожара. "Каждому руководителю 24 сентября необходимо будет организовать теоретическое и практическое обучение подчиненных. На отдельных объектах, в первую очередь в учреждениях образования, обучающие мероприятия будут проводиться с участием работников МЧС", - подчеркнул специалист. 

Для качественного проведения Единого дня безопасности на сайте МЧС размещены соответствующие тематические материалы. 

Помимо этого, во всех регионах страны в местах массового скопления людей 24 сентября будет развернуто 139 тематических площадок, где каждый желающий сможет получить исчерпывающую информацию по вопросам проведения мероприятия. Адреса этих площадок можно увидеть на интерактивной карте, которая также имеется на сайте МЧС. 

"Немаловажное значение также имеет поддержание высокого уровня противопожарного состояния объектов. В первую очередь это наличие исправных систем пожарной автоматики, а также доступность и соответствие предъявляемым требованиям путей эвакуации. Поэтому в Единый день безопасности рекомендуем руководителям организаций оценить соответствие требованиям пожарной безопасности своих объектов", - добавил Денис Жуковский. 

По его словам, различные ЧП в мире случаются систематически. "Все мы помним резонансный пожар, который произошел в 2018 году в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в городе Кемерове Российской Федерации, что и дало толчок к проведению Единого дня безопасности в нашей стране", - отметил представитель МЧС. 

Что касается возгораний на объектах с массовым пребыванием в Беларуси, то за период с 2024 года по 8-й месяц 2026-го зарегистрировано 34 таких случая. "Подавляющее большинство произошло по причине нарушений режимов работы электросетей и электрооборудования. Необходимо отметить, что основным местом или объектом возникновения данных пожаров является торговое предприятие", - подчеркнул Денис Жуковский. 

Он напомнил о возгорании в декабре 2024 года в торговом центре "Беларусь" (Витебск). "Тогда площадь пожара составила более 2 тыс. метров квадратных. В ходе его ликвидации были спасены 10 человек, из здания эвакуированы 215, среди которых 40 детей. К счастью, никто не погиб. Вместе с тем было травмировано 17 человек, в том числе двое детей", - рассказал он.

"Причинами, приводящими к большому количеству жертв, как правило, являются ошибки при эвакуации и паника, а также несоответствие объектов требованиям пожарной безопасности", - отметил Денис Жуковский. Он также остановился на основных требованиях безопасной эвакуации. "Услышав звук системы оповещения о пожаре, либо если вы уже увидели первые признаки воспламенения, а это дым либо, может быть, взрывы или огонь, не стоит терять время. Важно вовремя оценить ситуацию и покинуть здание, выйти на улицу в безопасное место", - сказал он. 

Если стало известно, что в здании остались люди, надо постараться сообщить пожарным подразделениям, которые работают на месте, либо по телефону 101 или 112 предполагаемое место нахождения данных людей.-0-
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