



На дороге М6 (километр 82,77) переход установлен рядом с деревней Мазурка Воложинского района, на М10 (километр 91) - рядом с агрогородком Защебье Речицкого района. Переход представляет собой разрыв в защитной сетке вдоль дороги: сетка не пускает животных на проезжую часть и направляет их к оборудованному месту. С помощью видеокамер и ИИ система фиксирует животное на дороге и на подходах к ней со стороны леса раньше, чем его увидит водитель. На М6 подсвечиваются знак "Дикие животные" и текстовая табличка, а над ними желтым миганием предупреждает сигнал, похожий на светофор на ж/д переезде. На М10 загорается текстовый знак переменной информации.





При срабатывании сигнала водителю следует снизить скорость вплоть до полной остановки и быть особенно внимательными при проезде перехода. Если животного не видно, это не ложное срабатывание - система его уже зафиксировала. Животное могло испугаться и не выйти на дорогу, но может появиться в любой момент. Как отметили в пресс-службе, животные активно пользуются переходами.





С учетом положительных результатов пилотного проекта в 2027 году планируется создать по одному такому переходу в каждой области. В дальнейшем переходы будут масштабироваться и включаться в проектную документацию при возведении и реконструкции автомобильных дорог.-0-

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций в лице РУП "Белдорсвязь" совместно с Госавтоинспекцией и НАН Беларуси реализует пилотный проект наземных переходов для охотничьих животных нормируемых видов на автомобильных дорогах М6 и М10, поскольку выросло число ДТП с дикими животными. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.