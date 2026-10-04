Как укрепить иммунитет и почему важна вакцинация, рассказал эксперт

"Нормально спать, нормально есть и поменьше нервничать. И иммунитет у вас будет просто замечательный", - подчеркнул Юрий Горбич.
Он рассказал про иммуномодуляторы. "В свое время я своим студентам говорил, что иммуномодуляторы - это интересная категория лекарств, которая умнее доктора. Попадая в организм, сами определяют, что нужно стимулировать, опускать, - сказал председатель комитета. - В иммунитете есть, если грубо взять, пять звеньев. И если мы даем препарат, который стимулирует звено, которое работает нормально, но не действует на звено, которое угнетено, то у нас получится обратная ситуация: то, что было угнетено, останется и станет еще меньше, а то, что работало нормально, будет простимулировано. И это не сделает для нас лучше, а только хуже".
Юрий Горбич также отметил, почему важна вакцинация. В качестве примера он привел времена начала XX века: тогда очереди за вакциной были такими же, как сейчас за новыми гаджетами. "Тогда дети умирали, допустим, от кори, коклюша. И сейчас мы забыли, что от такого можно умереть - благодаря вакцинации и того календаря (прививок. - Прим. БЕЛТА), который у нас есть, - рассказал председатель комитета. - Не так давно в одной из постсоветских стран случилось несколько смертей детей от полиомиелита. А вы слышали где-нибудь в Беларуси, чтобы дети умирали от полиомиелита? Нет. А то была единственная из стран, которая отменила на некоторое время вакцинацию от этого заболевания".-0-
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