Как укрепить иммунитет и почему важна вакцинация, рассказал эксперт

Юрий Горбич также отметил, почему важна вакцинация. В качестве примера он привел времена начала XX века: тогда очереди за вакциной были такими же, как сейчас за новыми гаджетами. "Тогда дети умирали, допустим, от кори, коклюша. И сейчас мы забыли, что от такого можно умереть - благодаря вакцинации и того календаря (прививок. - Прим. БЕЛТА), который у нас есть, - рассказал председатель комитета. - Не так давно в одной из постсоветских стран случилось несколько смертей детей от полиомиелита. А вы слышали где-нибудь в Беларуси, чтобы дети умирали от полиомиелита? Нет. А то была единственная из стран, которая отменила на некоторое время вакцинацию от этого заболевания".-0-





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