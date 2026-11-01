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Как ухаживать за малиной осенью для хорошего урожая, рассказал садовник

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
01 ноября 2026, 16:34

Как ухаживать за малиной осенью для хорошего урожая, рассказал садовник

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какой комплекс работ нужно провести для правильного ухода за малиной, рассказал садовник Дмитрий Кастрицкий в программе "Метеогид" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.
На приусадебных участках растет несколько разновидностей малины. В их числе ремонтантная малина, которая дает основной урожай на побегах текущего года. Как раз в осенний период можно на них заметить обильный урожай зрелых ягод. Есть летние сорта малины, которые дают урожай на побегах прошлого года. 

"Между этими видами малины есть существенные отличия в уходе. Например, если у вас ремонтантная малина, следует делать кардинальную обрезку. В осенний период, в ноябре, как правило, когда уже установится очень холодная погода, нужно срезать всю надземную часть малины - под корень", - пояснил садовник.

Он добавил, что таким образом с участка убираются стебли с вредителями, заболеваниями. Кусты растут здоровыми без дополнительных обработок. "При обрезке надземной части стимулируем сильное образование молодых побегов весной. В итоге эти побеги быстро растут и формируют более ранний урожай", - обратил внимание Дмитрий Кастрицкий.

По его словам, ремонтантную малину лучше выращивать именно на осенний урожай. Если оставить молодые побеги на зиму, можно получить два урожая, но осенний будет запоздалый. 

Завершающий этап после обрезки малины - мульчирование. Рекомендуется дать растению больше органики. "Замульчируйте ряды перепревшим компостом либо навозом - на метр квадратный примерно 10-15 литров. В следующем году малина получит необходимое питание. А еще компост зимой утеплит корневую систему от зимнего промерзания", - добавил садовник.-0-

Больше актуальной и интересной информации смотрите в программе ОНТ "Метеогид" на videobel.by.
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