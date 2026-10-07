Как цифровизация улучшает качество почтовых услуг, рассказали в Минсвязи 

"Несмотря на то, что почта у нас - традиционный вид связи, все равно цифровизация касается и ее, и можно выделить несколько направлений, где она внедряется. С одной стороны, для обслуживания клиентов. Никого уже не удивишь электронной очередью, это тоже удобно, у нас все средние, крупные отделения почтовой связи давно с этим работают. Далее - какие-то внутренние технологические процессы. Например, берем сортировочную машину для почтовой корреспонденции. Там порядка тысячи писем сортируется в автоматическом режиме. Машина сама распознает рукописный почерк и распределяет, - отметил первый замминистра, подчеркнув, что раньше это делалось вручную и для такой работы требовалось много работников. - Дальше - внедрение новых услуг. Например, мы говорим "почтомат" - тоже цифровое устройство, которое позволяет не подстраиваться под режим работы отделения почтовой связи, а в любом случае и в любое удобное время прийти и забрать посылку из ящика". Он добавил, что у "Белпочты" по стране около 40 таких устройств и загрузка у них достаточно высокая.