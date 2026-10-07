Первый замминистра также пояснил, как защищаются личные данные пользователей почтовых услуг. Он акцентировал внимание, что "Белпочта" подчиняется закону о почтовой связи, указу о кибербезопасности, закону о защите персональных данных. "Все это строго соблюдается, обязательно все проверяется и проходит аудит", - заверил он.-0-
Общество
07 октября 2026, 22:41
Как цифровизация улучшает качество почтовых услуг, рассказали в Минсвязи
Фото из архива
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как переход на цифру помогает развивать сферу почтовой связи, в программе "Экономическая среда" на телеканале "Беларусь 1" рассказал первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач, сообщает БЕЛТА.
"Несмотря на то, что почта у нас - традиционный вид связи, все равно цифровизация касается и ее, и можно выделить несколько направлений, где она внедряется. С одной стороны, для обслуживания клиентов. Никого уже не удивишь электронной очередью, это тоже удобно, у нас все средние, крупные отделения почтовой связи давно с этим работают. Далее - какие-то внутренние технологические процессы. Например, берем сортировочную машину для почтовой корреспонденции. Там порядка тысячи писем сортируется в автоматическом режиме. Машина сама распознает рукописный почерк и распределяет, - отметил первый замминистра, подчеркнув, что раньше это делалось вручную и для такой работы требовалось много работников. - Дальше - внедрение новых услуг. Например, мы говорим "почтомат" - тоже цифровое устройство, которое позволяет не подстраиваться под режим работы отделения почтовой связи, а в любом случае и в любое удобное время прийти и забрать посылку из ящика". Он добавил, что у "Белпочты" по стране около 40 таких устройств и загрузка у них достаточно высокая.Павел Ткач рассказал, что и предпочтовая обработка также постепенно переходит в цифровой формат. "Сейчас человеку, например, необязательно приходить на почту и от руки заполнять все письма. Он может в своем личном кабинете на сайте "Белпочты" ввести все эти адреса, он придет, ему выдадут готовые наклейки, он просто наклеит и отправит эти письма", - отметил он и подчеркнул, что это же касается и получения почтовых отправлений: достаточно показать QR-код или код из СМС в авторизованном личном кабинете клиента.
Первый замминистра также пояснил, как защищаются личные данные пользователей почтовых услуг. Он акцентировал внимание, что "Белпочта" подчиняется закону о почтовой связи, указу о кибербезопасности, закону о защите персональных данных. "Все это строго соблюдается, обязательно все проверяется и проходит аудит", - заверил он.-0-
Первый замминистра также пояснил, как защищаются личные данные пользователей почтовых услуг. Он акцентировал внимание, что "Белпочта" подчиняется закону о почтовой связи, указу о кибербезопасности, закону о защите персональных данных. "Все это строго соблюдается, обязательно все проверяется и проходит аудит", - заверил он.-0-
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