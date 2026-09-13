Как связана площадь между двумя храмами в Глубоком с Днем народного единства? 

"Современный город вырос на основе двух отдельных населенных пунктов, имевших статус местечка, которые находились под управлением разных владельцев. Юго-западная часть Глубокого изначально принадлежала дворянской семье Зеновичей, северо-восточная - дворянскому роду Корсаков. Границей между ними выступала река Березовка. Оба местечка развивались вокруг площадей, которые сохранились до наших дней - Глубокое Зеновичей формировалось вокруг нынешней Центральной площади, а Глубокое Корсаков - вокруг нынешней площади 17 Сентября. Таким образом, история площади 17 Сентября уходит корнями к моменту возникновения корсаковской части Глубокого.

"В наши дни площадь 17 Сентября можно с уверенностью назвать духовным и туристическим центром города. Этот объект входит в туристический маршрут для организованных групп, которые посещают наш райцентр. И, конечно, в День народного единства на площади проводятся тематические мероприятия", - добавили в учреждении культуры.-0-





Фото Александра Хитрова

13 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Глубоком между костелом Святой Троицы и Собором Рождества Пресвятой Богородицы расположена площадь, история которой корнями уходит на несколько веков назад. В Глубокском историко-краеведческом музее корреспонденту БЕЛТА рассказали, когда у нее появилось нынешнее название и как оно связано с событиями, ставшими основой для одного из самых молодых праздников Беларуси.Это место - площадь 17 Сентября. Некогда она была центром города, а теперь здесь размещается одна из самых живописных зон Глубокого, входящих в туристический маршрут для всех, кто посещает райцентр. Сотрудники музея отметили, что у этого места есть богатая предыстория, а нынешнее название насчитывает не один десяток лет.Предполагается, что до середины XVII столетия у площади размещался так называемый замок, под которым скорее всего стоит понимать укрепленный двор семьи Корсаков. Вероятно, именно на его месте в соответствии с завещанием последнего владельца Глубокого из рода Корсаков - Иосифа Львовича, в 1640-х годах был заложен храм, принадлежавший монастырю католического ордена кармелитов босых, занимаемый ныне православным Кафедральным собором Рождества Пресвятой Богородицы. Напротив монастыря кармелитов босых, на противоположной стороне площади в те же 1640-е годы был возведен костел Святой Троицы, который действует и в наши дни. С 1643 по 1842 годы нынешняя площадь 17 Сентября являлась административным, экономическим и духовным центром местечка Глубокое, находившегося под управлением местного монастыря кармелитов босых, которому отошла большая часть земельных владений Иосифа Корсака. Известно, что в монастырских документах первой половины XIX века площадь фигурирует под названием "Рынок". С 1842 года кармелитская половина Глубокого становится казенной собственностью и продолжает свое развитие уже под государственным управлением", - пояснили в учреждении культуры.В составе Российской империи Глубокое было волостным центром. Более серьезный статус населенный пункт получил во время польско-советской войны 1919 - 1921 годов, его преобразовали в административный центр Дисненского повета (уезда). Руководство повета (староство) располагалось в здании бывшего монастырского корпуса, до сих пор примыкающего к православному храму. Во времена Польской Республики площадь носила название "3 Мая" - в честь даты, когда была принята Конституция Речи Посполитой 1791 года, и считалась административным центром города. После Первой мировой войны в результате Рижского мирного договора Глубокое оказалось в составе Западной Беларуси, отошедшей под власть Польши."С приходом советской власти в сентябре 1939 года в здании польского староства, вероятнее всего, разместилось временное управление. Об этом может говорить фотография членов Глубокского временного управления, запечатленных именно возле здания бывшего староства, - подчеркнули в музее, напомнив, что 17 сентября 1939 года нынешний райцентр снова вернули в состав белорусских земель. - В 1940 году начался процесс переименования улиц и площадей населенных пунктов бывшей Западной Беларуси. Точных сведений мы не нашли, но, по всей вероятности, площадь 17 Сентября получила нынешнее название именно в том году".На протяжении нескольких десятилетий после завершения Великой Отечественной войны Глубокский райисполком находился в здании, выходящем на площадь 17 Сентября (сейчас здесь располагается Глубокская детская школа искусств). Таким образом, до 1980 года эта площадь считалась общественно-политическим центром города и района, где организовывались важнейшие государственные мероприятия и торжества. С переносом районного исполнительного комитета в нынешнее здание на ул.Ленина все важные мероприятия стали проводиться на Центральной площади.Рядом с площадью 17 Сентября размещается Сквер знаменитых земляков, где установлены бюсты, например, Иосифу Корсаку, основателю белорусского профессионального театра Игнату Буйницкому, художнику Язепу Дроздовичу, авиаконструктору Павлу Сухому. На самой площади можно увидеть фонтан, памятный знак книге и скульптурную композицию "Иисус Христос и самарянка", которую установили к 600-летию Глубокого в 2014 году.