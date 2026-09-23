Как сохранить репродуктивное здоровье в молодости, рассказала врач на женском форуме в Минске 

"Сейчас очень много программ, связанных с диспансеризацией женского населения. Они продолжают расширяться, учитывая различные аспекты демографической безопасности. Кроме того, благодаря Году белорусской женщины ряд программ обновляется, например, акции "Будущая мама" и "Здоровье щитовидной железы". Они направлены на профилактику проблем, которые в будущем могут повлиять на женщин и их репродуктивное здоровье", - констатировала она.

Участниками второго республиканского молодежного женского форума "Женская энергия для большого дела" стали около 200 женщин в возрасте от 18 до 31 года, работающих в реальном секторе экономики. Форум направлен на раскрытие потенциала молодых женщин, формирование позитивного взгляда на семью и детей, а также поддержку в вопросах семейного благополучия. Организаторами выступили молодежное крыло ОО "Белорусский союз женщин" и Молодежный совет при Совете Республики Национального собрания.-0-





Фото Татьяны Матусевич

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском государственном дворце детей и молодежи проходит второй республиканский молодежный женский форум "Женская энергия для большого дела". На одной из тематических секций участницы с экспертами обсудили вопросы сохранения женского здоровья как основы будущего, передает корреспондент БЕЛТА.По словам заведующей женской консультацией Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Республики Беларусь Татьяны Тишуровой, в диалоге с молодыми девушками необходимо донести, что их главное богатство - здоровье, и начать заботиться о нем следует как можно раньше. При этом государство реализует широкий спектр профилактических программ, направленных на улучшение репродуктивного здоровья женщин.Эксперт рассказала, на что следует сделать акцент молодежи в повседневной жизни: "Здесь самое главное - не ждать, когда пришла пора по расписанию обратиться к врачу, а обращать внимание на обычные женские вопросы, такие как менструальный цикл и его особенности. Для этого надо понимать, что считается нормальным, а что нет. Важно знать, каково было состояние здоровья у вашей матери и бабушки, поскольку наследственность является частью генетической программы. Не стоит забывать о простых вещах: движении, питании и сне как основах здорового образа жизни. И если возникают сомнения, лучше обратиться к врачу, поскольку это надежнее, чем обращаться к различным источникам информации в интернете".Обсуждая вопрос оптимального возраста для рождения ребенка, Татьяна Тишурова отметила, что женщина вполне может стать матерью и в 50 лет. "Тем не менее, никто не может отрицать, что любая система в своем развитии проходит несколько этапов, и после 30-35 лет женская репродуктивная система начинает немного сбавлять обороты. Обычно в этом возрасте женщины сталкиваются не только с проблемами репродуктивного здоровья, но и с другими заболеваниями организма: у кого-то могут возникнуть трудности с сердечно-сосудистой системой, у других - с эндокринной", - добавила она.В медицине также существует понятие паритета первых родов, предполагающее появление первого ребенка до 25 лет. Эта концепция защищает женщин от потенциальных проблем, которые могут возникнуть с увеличением числа заболеваний репродуктивной системы."Если девушка забеременеет и родит до 25 лет, она сделает существенный вклад в профилактику онкологических заболеваний, включая рак молочной железы. При этом, если женщина в возрасте 45-46 лет решит забеременеть, в том числе и современные технологии смогут помочь осуществить ее желание стать мамой. С позиции врача, я могу сказать, что все должно происходить вовремя, и репродуктивная система должна функционировать на своих максимальных возможностях именно сейчас, а не потом", - подытожила она.