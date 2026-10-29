Как система международных отношений опять наступает на грабли истории? Мнение эксперта

Рассуждая над тем, куда движется система международных отношений, Елена Пономарева вспомнила слова основателя экономической летописи России Николая Кротова о том, что история - это наука о граблях, и надо уже наконец-то перестать на них наступать. "Наступление международной системы на грабли исторические в том, что, естественно, выводов из истории мало кто делает, и система пока еще существует. Но она находится в очень сложном периоде перестройки, трансформации, - сказала профессор МГИМО. - События конца 80-х - начала 90-х годов - словом "перестройка" было обозначено разрушение Советского Союза". Рассуждая над тем, куда движется система международных отношений, Елена Пономарева вспомнила слова основателя экономической летописи России Николая Кротова о том, что история - это наука о граблях, и надо уже наконец-то перестать на них наступать. "Наступление международной системы на грабли исторические в том, что, естественно, выводов из истории мало кто делает, и система пока еще существует. Но она находится в очень сложном периоде перестройки, трансформации, - сказала профессор МГИМО. - События конца 80-х - начала 90-х годов - словом "перестройка" было обозначено разрушение Советского Союза".





"Деструкция занимает достаточно длительный процесс, потому что та система, которая формировалась в течение последних 200 лет, не может одномоментно прекратить свое существование. Ее сознательно разрушают, что требует достаточно больших затрат времени, издержек. И, как всегда, не все идет по плану, потому что гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Естественно, есть разные интересанты, разные технологии, которые в этом процессе задействуются. На наш век хватит еще этого процесса деструкции. В нем, безусловно, не очень приятно жить, но, как и в любом действии, в нем есть и свои плюсы, потому что появляются какие-то новые идеи, формируются новые возможности". - сказала Елена Пономарева.





Доктор политических наук заметила, что российская сторона продолжает апеллировать к наследию той системы, которая сложилась после Второй мировой войны. "Мы все время говорим о нарушении норм международного права, - отметила Елена Пономарева. - Но и они (Запад. - Прим. БЕЛТА) иногда вспоминают, когда это их касается, когда они хотят уколоть, например, ту же Россию или Иран, или Китай. А так прежде всего российская сторона говорит о нормах международного права, хотя они уже давно не работают. Политика двойных стандартов - это сегодня вообще норма жизни, и попрание любых предыдущих норм, которые были заложены по итогам Второй мировой войны".-0-

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доктор политических наук, профессор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Елена Пономарева в проекте БЕЛТА "В теме" рассказала, как система международных отношений опять наступает на грабли истории, а также какой период она сегодня переживает.