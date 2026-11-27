



С поддержкой государства





Договоры добровольного пенсионного страхования в стране сегодня заключают сразу три компании. У каждой свои линейки продуктов, однако особое внимание приковано к программе с финансовой поддержкой государства "три плюс три", которую реализует РУСП "Стравита". Итоги ее четырехлетней работы положительно оценил заместитель министра финансов Сергей Качан, отметив, что заключено уже более 100 тыс. договоров, причем треть из них - за неполные 11 месяцев 2026 года.

Действуют также программы страхования дополнительной пенсии, где человек полностью самостоятельно формирует капитал. Как пояснила начальник отдела страхования управления организации продаж РУСП "Стравита" Елена Дамарад, такой инструмент позволяет не только накопить, сохранить и приумножить сбережения, но и получить страховую защиту. Действуют также программы страхования дополнительной пенсии, где человек полностью самостоятельно формирует капитал. Как пояснила начальник отдела страхования управления организации продаж РУСП "Стравита" Елена Дамарад, такой инструмент позволяет не только накопить, сохранить и приумножить сбережения, но и получить страховую защиту.





- Минимальный срок страхования составляет три года, а максимальный рассчитывается индивидуально, как разница между возрастом клиента на момент обращения и общеустановленным пенсионным возрастом (58 лет для женщин и 63 года для мужчин), - говорит Елена Дамарад. - Накопления можно формировать в трех валютах: белорусских и российских рублях, а также китайских юанях (уплата взносов и выплаты производятся в белорусских рублях по курсу НБРБ). При желании в договор включают защиту от рисков ухода из жизни или установления инвалидности I и II групп (правда, в этом случае учитывается состояние здоровья).





По словам специалиста, классическая накопительная программа особенно удобна для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, у которых свой порядок уплаты взносов в ФСЗН и расчета будущей пенсии. При этом наличие работодателя не имеет значения, главное - заключить договор и перечислять средства.





Оформить такой договор несложно. Достаточно проконсультироваться со специалистом, выбрать комфортный размер и периодичность взносов (раз в месяц, квартал или год) и заключить договор в офисе, онлайн или пригласив агента прямо на работу. В процессе накопления сумму платежей можно увеличивать или уменьшать в зависимости от доходов, а на сами взносы распространяется льгота по подоходному налогу.





Теперь к арифметике. Для наглядного примера берем в расчет мужчину и женщину одного возраста, обоим по 37 лет. Допустим, каждый из них решает ежемесячно откладывать на дополнительную будущую пенсию по 100 рублей. Поскольку пенсионный возраст отличается, срок накоплений и итоговые суммы у них будут разными.





Мужчине до выхода на пенсию остается 26 лет. За это время, если он решит забрать все денежные средства сразу при выходе на заслуженный отдых, то единовременная выплата составит 67 433,95 рубля. Однако есть и другой вариант - получать деньги ежемесячно в течение пяти лет. В этом случае общая сумма накоплений вырастет до 73 745,40 рубля, что обеспечит ежемесячную прибавку к пенсии в размере 1229,09 рубля. Кроме того, за весь срок страхования мужчина сэкономит 4056,43 рубля благодаря налоговому вычету.





Женщине того же возраста копить до пенсии остается меньше - 21 год. При единовременной выплате ее капитал составит 45 581,92 рубля. Если же она намерена получать выплаты равными долями в течение пяти лет, итоговая сумма увеличится до 50 060,40 рубля - это по 834,34 рубля каждый месяц. Налоговый вычет за весь период составит для нее 3276,43 рубля.





Стоит обратить внимание на важную деталь: в обоих случаях общая сумма при выплате в рассрочку оказывается заметно больше, чем при получении всех денег сразу. Это происходит потому, что в течение всего пятилетнего периода на остаток средств на счете продолжает начисляться доходность, позволяя накоплениям "работать" даже после выхода на пенсию.





Накопить без усилий





По словам пенсионерки Ирины Эдуардовны, задумываться о будущем капитале лучше всего в 20-30 лет, когда еще нет крупных трат на жилье или обучение детей. Правда, сама она пришла к этому решению ближе к 40 годам:





- Пробовала и депозит, и обычный банковский счет. Эти инструменты хороши, но до них легко дотянуться и потратить средства. В накопительном страховании меня привлекли надежность, работа компаний в правовом поле и жесткая дисциплина: импульсивно опустошить такой счет нельзя. При этом взносы в пределах 10% от дохода почти не ощущаются в повседневных расходах - это как купить чашечку кофе за 7 рублей, когда в кармане сотня. Начать можно с минимальной суммы: регулярные небольшие платежи быстро входят в привычку и со временем превращаются в серьезный капитал, не вызывая желания все бросить. К тому же в моем окружении такую программу открыли сразу несколько человек. Финансовая грамотность людей сегодня заметно растет. Выходя на пенсию, мы полны энергии и хотим жить активно. Свои накопления по достижении пенсионного возраста я забрала сразу и исполнила давнюю мечту - полетела на Канарские острова.





Кадровый бонус





Помимо личных договоров, в нашей стране набирает популярность коллективное страхование дополнительной пенсии. В этом случае договор в пользу сотрудников заключает работодатель: условия могут быть как одинаковыми для всех работников, так и индивидуальными в зависимости от возраста, стажа и должности. Для предприятий такой механизм становится весомой частью соцпакета: наниматель может перечислять на счет работника, к примеру, по 200 рублей в месяц, и чем дольше человек трудится в компании, тем солиднее его будущий капитал. При этом для юридических лиц предусмотрены налоговые преференции, а сами выплаты, как и у физлиц, не облагаются подоходным налогом.





Как отмечает представитель одной из частных компаний Мария Адамович, которая занимается развитием этого направления, корпоративное страхование решает сразу несколько задач:

- Руководителям важно внедрять такие программы, ведь, помимо налоговых преимуществ, это отличный способ удержать кадры - когда человек видит, что на его отдельном счете регулярно растет сумма. При уходе в другую компанию он этот бонус потеряет. При прочих равных специалист сделает выбор в пользу того нанимателя, который заботится о его будущем. Примечательно, что услуга работает по всей стране независимо от сферы деятельности. Среди наших клиентов есть и сельхозпредприятия, обеспечивающие такую поддержку сельским труженикам. Это социально значимый продукт, который помогает каждому накопить на достойный отдых, и его актуальность будет только расти. - Руководителям важно внедрять такие программы, ведь, помимо налоговых преимуществ, это отличный способ удержать кадры - когда человек видит, что на его отдельном счете регулярно растет сумма. При уходе в другую компанию он этот бонус потеряет. При прочих равных специалист сделает выбор в пользу того нанимателя, который заботится о его будущем. Примечательно, что услуга работает по всей стране независимо от сферы деятельности. Среди наших клиентов есть и сельхозпредприятия, обеспечивающие такую поддержку сельским труженикам. Это социально значимый продукт, который помогает каждому накопить на достойный отдых, и его актуальность будет только расти.





К сведению: в программах страхования дополнительной пенсии работают несколько основных факторов: гарантированная доходность и выбор валюты, свобода в получении денег, стопроцентная защита накоплений для семьи (если застрахованный уйдет из жизни, вся сформированная сумма выплачивается близким), налоговая выгода и гибкий график.





Ольга ПРОЛЮК,

фото Вадима КОНДРАТЮКА,

газета "7 дней".-0-