Как с пользой для огорода утилизировать сорняки и гнилые яблоки, рассказал садовник

Первое, что понадобится для его подготовки, - зеленые и коричневые растительные остатки. "К зеленым растительным остаткам относятся скошенная трава либо трава после прополки, а также различная ботва с огорода. Можно использовать и опавшие яблоки. К коричневым растительным остаткам относятся солома, опавшая листва, а также древесная кора и щепа. Нужно, чтобы куча дышала и там циркулировал воздух. Поэтому на дно компостной кучи помещаем крупные растительные остатки. Это могут быть ветки после обрезки ягодных кустарников либо крупная ботва. Далее укладываем коричневые и зеленые растительные остатки слоями примерно 20 см. И так пока вся куча не заполнится доверху", - обратил внимание Дмитрий Кастрицкий.
Компостная куча должна иметь определенные габариты, чтобы там поднималась температура. Ее высота не должна быть меньше метра, а по ширине примерно 2 на 2. В этом случае там поднимется высокая температура, и все фитопатогены, а также семена сорных трав перегорят.
Следующий этап - запуск процесса горения и повышение температуры в куче. "Для этого используем азотные удобрения. Можно использовать аммиачную селитру, карбамид либо другие азотные удобрения, даже настой навоза либо куриного помета. Берем стакан любого азотного удобрения, разводим в 10 л воды и равномерно проливаем компостную кучу. Далее, чтобы компостная куча не остывала, сверху укрываем ее пленкой. Лучше использовать темную плотную пленку. Примерно через пять дней в компостной куче поднимается очень высокая температура. И в этот период нам нужно температуру чуть-чуть сбить, чтобы там не завелся аспергилл. Поэтому пленку убираем, переворачиваем компостную кучу, даем ей немножко проветриться, хотя бы пару часов, а затем опять укрываем пленкой. И в итоге компостная куча, закрытая пленкой, стоит примерно месяц. Затем через месяц, иногда бывает через полтора, получается готовый компост, который можно использовать в саду и огороде", - заключил Дмитрий Кастрицкий.
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