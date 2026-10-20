Как решить проблему промерзания стен в доме? Эксперты назвали эффективный путь





Если раньше для решения проблемы промерзания в домах советской постройки в рамках капитального ремонта проводились мероприятия по термореновации, то сегодня капремонт не включает эти виды работ. В рамках ремонта выполняется герметизация стыков, при этом решение о проведении таких работ принимается по результатам традиционных осенних и весенних осмотров жилого фонда, а также с учетом заявок самих жителей.

"Ежегодно эти работы выполняются до 1 октября. То есть у нас практически 99,9% плановых заданий по ремонту стыков панелей по городу выполнено", - подчеркнул Андрей Садовский. "Ежегодно эти работы выполняются до 1 октября. То есть у нас практически 99,9% плановых заданий по ремонту стыков панелей по городу выполнено", - подчеркнул Андрей Садовский.

Заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси - директор Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий рассказал, что в 2019 году вступил в силу указ №327 "О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов". Он предусматривает специальный механизм, позволяющий собственникам жилья инициировать проведение энергоэффективных мероприятий: утепление фасадов, замена окон на стеклопакеты, модернизация индивидуальных тепловых пунктов и установка приборов учета тепла. Для запуска процедуры необходимо решение не менее двух третей собственников помещений в доме (через товарищество собственников или ЖСПК). Финансовые условия программы максимально лояльны: государство изначально финансирует 100% стоимости работ, а затем жильцы компенсируют лишь 50% от общей суммы. Эта часть разбивается на 10 лет.





"По опыту реализации таких проектов, например, в Брестской области, доплата в жировке за организацию энергоэффективных мероприятий составляет порядка 25-40 рублей в месяц", - пояснил Виталий Крецкий. При этом рассрочка на 10 лет является фиксированной: она не подвержена инфляции или курсовым колебаниям.

Директор подчеркнул, что помимо повышения комфорта и улучшения потребительских свойств жилья, такие мероприятия увеличивают рыночную стоимость квартир. Он обратил внимание обслуживающих жилищный фонд организаций на необходимость более активного и качественного информирования граждан о возможностях этой госпрограммы, чтобы механизм работал повсеместно.-0- Директор подчеркнул, что помимо повышения комфорта и улучшения потребительских свойств жилья, такие мероприятия увеличивают рыночную стоимость квартир. Он обратил внимание обслуживающих жилищный фонд организаций на необходимость более активного и качественного информирования граждан о возможностях этой госпрограммы, чтобы механизм работал повсеместно.-0-





* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как в Беларуси работает программа утепления домов, в проекте БЕЛТА "Страна говорит" рассказал начальник управления - начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Андрей Садовский.