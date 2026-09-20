Как развивается лесное хозяйство Беларуси. Министр - об экспорте, планах и новых технологиях в отрасли





- Сергей Станиславович, расскажите, пожалуйста, сколько работников заняты в отрасли и какие задачи перед ними стоят?





- В системе Министерства лесного хозяйства сегодня трудятся 34 529 человек. Это люди, преданные своему делу, для которых лес - больше чем просто работа. Мы стараемся активно показывать вклад каждого работника отрасли в то, из чего состоит лесное хозяйство. Это и заготовка лесосеменного сырья, и выращивание посадочного материала, лесовосстановление, уход за лесом, охрана и защита лесов от пожаров и болезней, наконец, своевременная заготовка древесины, ее переработка и реализация. И это далеко не все направления деятельности наших организаций и людей. Лесное хозяйство - сложная и многозадачная отрасль. Поэтому люди, в ней работающие, заслуживают и общественного признания, и достойных условий труда.





- Лесное хозяйство - это больше женская или мужская отрасль?





- Несмотря на то, что с каждым годом в лесное хозяйство приходят работать все больше девушек, отрасль по-прежнему остается преимущественно мужской - в основном за счет рабочих профессий. В процентном соотношении у нас трудится 79% мужчин и 21% женщин. Мы видим, что с каждым годом на профильные специальности в учреждения образования поступает все больше девушек, они занимают 50% и больше от общего числа учащихся. Уже сегодня можно объективно прогнозировать, что процент девушек в отрасли со временем станет еще выше.





Надо отдать должное нашим женщинам: они справляются не хуже, а кое-где и лучше мужчин. Показателен тот факт, что два лесхоза Гомельской области - Мозырский и Речицкий опытный - возглавляют женщины. Есть у нас и женщины - руководители республиканских организаций. При этом тяжелую физическую и специфическую работу в отрасли по-прежнему выполняют мужчины, без которых лесному хозяйству не обойтись.





- Сколько насчитывается молодых специалистов? Какие меры принимаются по их закреплению?





- Почти 800 человек имеют в отрасли статус молодого специалиста. Каждому мы стараемся уделить должное внимание: понимаем, что первые самостоятельные шаги во взрослую жизнь - это всегда волнение и в определенной степени стресс. Большое подспорье в этом дает институт наставничества. За всеми молодыми сотрудниками закрепляются опытные профессионалы, которые поэтапно знакомят со спецификой работы, подсказывают, на что обратить внимание, если требуется, помогают решить даже бытовые вопросы.





В отрасли строится и предоставляется молодежи арендное жилье уже с мебелью. Где-то квартира в райцентре в современном многоэтажном доме, где-то индивидуальный деревянный жилой дом в агрогородке с развитой инфраструктурой. Для человека решение жилищного вопроса - одна из главных задач. Имея квартиру или дом от лесхоза, а также возможность в последующем получить эти квадратные метры в собственность, специалист будет дорожить своим рабочим местом и ответственно подходить к выполнению профессиональных обязанностей. В этом и есть наша цель.





В ближайшее время мы будет строить еще больше арендного жилья. Каждому лесхозу поставлена задача ежегодно вводить не менее двух жилых помещений. В масштабах отрасли это уже около 200 квартир и домов ежегодно. Это еще больше повысит привлекательность отрасли среди молодежи. Безусловно, есть и другие меры поддержки, в том числе финансового характера, которые мы оказываем молодым специалистам.





Как восстанавливают и охраняют леса





- Как идет работа по воспроизводству лесов, в том числе по выращиванию посадочного материала и расширению питомников?





- Лесовосстановление - ключевое направление деятельности организаций отрасли. В отрасли ежегодно выращивается от 300 до 350 млн штук стандартных сеянцев и саженцев. Это позволяет в полной мере обеспечить потребности отрасли в качественном посадочном материале.





Тренд последнего времени - выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой (ЗКС). Его использование позволяет продлить лесокультурный период, что крайне важно для нас с учетом изменения климата, а также повысить приживаемость вновь создаваемых лесных культур и снизить затраты на проведение последующих агротехнических уходов. Сегодня с помощью посадочного материала с ЗКС создается более 26% лесных культур. К специализированным центрам, занимающимся выращиванием такого материала, постепенно присоединяются лесхозы с развитым питомническим хозяйством. Продолжается модернизация комплекса по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой в Ивацевичском опытном лесхозе, которая со следующего года позволит увеличить мощности центра более чем на 2,5 млн штук сеянцев ежегодно.





Если говорить о цифрах, то с начала года лесовосстановление и лесоразведение проведено на площади свыше 20 тыс. га. Впереди - осенний лесокультурный сезон, а это значит, что работы будут продолжены.





- Из-за природных катаклизмов часто повреждаются леса. Сколько пострадало в 2026 году? Какие меры принимаются лесхозами по ликвидации последствий и восстановлению леса?





- В 2026 году в результате сильных ветров пострадало свыше 18,8 тыс. га лесных насаждений, из которых 6,6 тыс. га требуют проведения сплошных санитарных рубок. Основной объем повреждений (72%) сформировался в июне-августе 2026 года: выявлено 13,6 тыс. га ветровально-буреломных насаждений.





Лесхозами проводится обследование и постановка на учет поврежденных насаждений, санитарные рубки и уборка захламленности, заготовка и реализация поврежденной древесины. В первоочередном порядке убираются деревья, представляющие угрозу безопасности граждан и объектов инфраструктуры. После проведения сплошных санитарных рубок поврежденные участки, пригодные по лесорастительным условиям для лесовосстановления, подлежат лесовосстановлению в течение трех лет. На практике: стараемся восстановить участки как можно быстрее.





К сожалению, лесное хозяйство ощущает последствия стихии едва ли не каждый год. И здесь хотелось бы отметить взаимовыручку работников лесного хозяйства. Когда у кого-то случается беда, в стороне не остается никто: все с понимаем собираются в длительные командировки и доказывают делом сплоченность работников отрасли. Искренне благодарен за это нашим людям.





- Какая статистика по пожарам?





- С начала года в лесном фонде Минлесхоза произошло более 660 лесных пожаров на общей площади около 540 га. Показательной является средняя площадь одного возгорания - 0,3 га. Это говорит о том, что преобладающее большинство очагов сегодня выявляются и ликвидируются на ранней стадии. Для нас это важно.





Существенную роль в повышении эффективности охраны лесов от пожаров сыграло внедрение и использование автоматизированных систем слежения и раннего обнаружения лесных пожаров. Беларусь стала первой страной в Европе, на 100% покрывшей леса автоматическим видеонаблюдением. При этом используются и другие методы патрулирования лесов: космический мониторинг, визуальное наблюдение с помощью летательных аппаратов, наземное патрулирование. На вооружении у лесхозов находятся современная техника и механизмы, что позволяет должным образом реагировать на угрозы распространения огня.





Но главное - это профессионализм и мастерство наших людей. Мы регулярно проводим смотры готовности к пожароопасному сезону, соревнования среди лесопожарных команд, в том числе участвуем в форумах, организованных нашими российскими коллегами. Это позволяет поддерживать компетенции работников на достаточно высоком уровне. Не менее важная составляющая - активная работа с населением.





- Насколько остро сегодня стоит проблема незаконной вырубки и вывоза древесины? Как контролируется этот процесс?





- Количество фактов незаконных рубок древесины с каждым годом уменьшается - профилактика дает результат. Вместе с тем говорить о том, что это единичные случаи, пока не приходится. С начала года за незаконные рубки к ответственности привлечены больше 300 человек. В этом направлении продолжаем работать.





Что касается вывозки древесины, то здесь помощником для лесхозов служит Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней. Она обеспечивает прослеживаемость и прозрачность совершения сделок с древесиной, в том числе на этапе вывозки.





Насколько востребована белорусская лесопродукция





- Каковы динамика лесозаготовок и планы на увеличение глубокой переработки древесины?





- Лесное хозяйство страны способно заготовить и поставить потребителям более 25 млн куб.м древесины, в том числе порядка 15 млн куб.м - деловой, что позволяет полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка в деловой древесине. Но имеющиеся мощности предприятий деревообработки пока не в полной мере позволяют переработать низкокачественную (дровяную) и лиственную балансовую древесину. Она образуется в том числе в результате разработки ветровально-буреломных и усыхающих насаждений, что стало проблемой последних лет.





Глубокой переработкой древесины преимущественно занимаются предприятия концерна "Беллесбумпром". Основная задача, которая стоит перед лесхозами, - обеспечение населения продукцией первичного пиления, дровами и пеллетами для отопления. Параллельно развиваем изготовление домо- и банекомплектов. Всего в отрасли функционируют 88 деревообрабатывающих производств, на которых ежегодно перерабатывается более 5 млн куб.м древесины.





- Как развивается пеллетное производство? Планируется ли строительство новых заводов?





- Первоначально пеллетные производства были ориентированы на выпуск экспортной продукции - топливные гранулы пользовались спросом в странах Европы и Азии. Но санкции, введенные европейскими странами, в том числе в сфере деревообработки, побудили нас пересмотреть подходы к реализации. С 2022 года ставка была сделана на развитие внутреннего потребления пеллет, в чем нас поддержало правительство.





Президент Беларуси неоднократно подчеркивал необходимость более активного вовлечения в оборот местных видов топлива, ведь каким бы ни был дешевым и доступным тот же газ, за него мы все равно платим. В стране был принят целый комплекс мер по стимулированию потребления пеллет как со стороны предприятий ЖКХ, энергетики, так и со стороны населения. Владельцы топливных книжек могут приобретать пеллеты по фиксированным ценам до 3,6 т в год на одно домовладение, субсидируется также приобретение котельного оборудования. Для граждан это значительная экономия бюджета.





Результат принятых мер можно оценить на цифрах: в 2025 году объем реализации пеллет увеличился в 2,6 раза по сравнению с 2024 годом. А за восемь месяцев этого года на внутреннем и внешнем рынках лесхозами реализовано 72,2 тыс. т пеллет, что практически на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе со стороны населения спрос вырос в 2,9 раза. Мощностей действующих производств достаточно, чтобы удовлетворить имеющийся спрос.





- Насколько востребована белорусская древесина и продукция из нее на внутреннем и внешнем рынках? Какие результаты достигнуты в плане экспортных поставок пиломатериалов и как диверсифицируются рынки сбыта?





- Продукция лесхозов востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Причем в различном виде. К примеру, граждане активно пользуются возможностью приобретения древесины в круглом виде по фиксированным ценам для строительства домов, ремонта хозпостроек. Если в 2022 году население приобрело у лесхозов 88 тыс. куб.м, то за семь месяцев этого года - уже 82 тыс. куб.м. Пользуются спросом и готовые домокомплекты от лесхозов. За 8 месяцев этого года реализовали уже 122 домокомплекта, в то время как в 2022 году начинали со скромной цифры в 10 домокомплектов. Что касается объемов потребления пилопродукции внутри страны, то спрос остается стабильным - порядка 500 тыс. куб.м в год. Излишки отправляем на экспорт.





Высокое качество белорусских пиломатериалов и четкое исполнение договорных обязательств - то, за что ценят нас наши иностранные партнеры. Да, после введения санкций со стороны Евросоюза лесхозам пришлось существенно диверсифицировать рынки сбыта - и за этим стоит большая работа многих людей. Главное, что она дала свой результат: с 2022 по 2025 год заявки иностранных покупателей на белорусские пиломатериалы выросли почти в два раза.





Более полутора десятков стран являются нашими постоянными партнерами. Но мы на этом не останавливаемся, активно осваиваем новые рынки.





Новации в отрасли и планы на будущее





- Как проходит цифровизация лесного хозяйства? Какие новые технологии внедряются в отрасль? С какими странами и по каким направлениям цифровизации сотрудничают белорусские лесхозы?





- Цифровизация в лесном хозяйстве идет активно. Цель - сделать управление ресурсами прозрачнее, а процессы быстрее и точнее. Один из самых заметных проектов последнего времени - Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней.





Параллельно мы развиваем различные геоинформационные системы, внедряем современные методы мониторинга за состоянием лесов. Сейчас работаем над тем, чтобы связать воедино разрозненные программные продукты на базе отраслевой цифровой платформы. Это решит проблему несовместимости автономных систем, исключит потерю данных и упростит контроль на всех уровнях. Развитие цифровизации в отрасли идет в том числе в рамках государственной программы "Цифровая Беларусь" на 2026-2030 годы.





- Какие задачи стоят перед отраслью до 2030 года?





- Непосредственно в лесном хозяйстве - это выращивание устойчивых и продуктивных насаждений, поддержание порядка в лесах, обеспечение их эффективной охраны и защиты. В том числе с этими целями прорабатываем вопрос приобретения беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (не менее пяти единиц). В обозримом будущем планируем пересмотреть структуру государственной лесной охраны в лесничествах. Рассчитываем таким образом повысить на местах качество работы с населением.





В промышленной сфере планируем системное обновление лесозаготовительных мощностей, а также деревообрабатывающего оборудования. Среди приоритетных задач - повышение экспортного потенциала лесхозов, в том числе за счет увеличения объемов выпуска востребованных на внешних рынках пиломатериалов.





И ключевой задачей останется обеспечение финансового благополучия предприятий и работников отрасли. Работники леса должны трудиться в достойных условиях и получать за это не менее достойную заработную плату. Они это заслужили.





Александра КОМАР,

БЕЛТА.-0-