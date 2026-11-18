18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как развитие искусственного интеллекта меняет образ современных вооруженных конфликтов, в эфире телеканала "Первый информационный"
рассказал доктор политических наук, эксперт по международным отношениям и национальной безопасности из Израиля Саймон Ципис, сообщает БЕЛТА.
Саймон Ципис отметил, что глобальные финансовые и инвестиционные корпорации имеют бюджеты больше, чем несколько государств вместе взятых. "Они могут позволить себе влиять напрямую на мировую геополитику, целые нации, континенты и регионы. Мир стоит практически на пороге третьей мировой войны, но войны неядерной. Потому что ядерное оружие, по своей сути, разрушает инфраструктуру. Корпоратократы и технократы, которые находятся у власти в мировом масштабе, не заинтересованы в разрушении инфраструктуры. У них в это вложены активы, - сказал он. - Они не прочь спровоцировать третью мировую, но это будет война совсем другого типа - с обширным использованием ИИ, кибератак, отключением критической инфраструктуры (свет, вода, газ, бензин). Таким образом, инфраструктура останется целой, но будут порабощены все люди планеты Земля. Поскольку это все глобализировано, оцифровано, у них есть над этим практически абсолютный контроль с использованием своего искусственного интеллекта".
Эксперт отметил, что именно об этом говорил Александр Лукашенко, когда утверждал, что ИИ - большой риск и угроза третьей мировой войны. Это будет война без стрельбы. "Цель ее - поработить человечество, цифровизировать, дигитализировать его и взять над ним полный контроль с использованием высоких технологий на базе искусственного интеллекта. Вот в чем главная угроза этого явления, которое Трамп назвал "суперинтеллектом", - пояснил он.
Саймон Ципис добавил, что железное правило политического реализма заключается в том, что сильный делает то, что ему надо, а слабый - то, что может. "Поэтому нужно притягиваться к сильным. И Беларусь в этом плане находится в очень выигрышном положении. Вы одновременно являетесь стратегическим партнером Китая и стратегическим партнером США после объявления сделки по калию. Это колоссальный ресурс, которому все вокруг могут только позавидовать, - подчеркнул он. - Главное - вовремя его распознать и эффективно использовать. И мне кажется, Александр Григорьевич это понимает. Как раз эта хартия, конференция работают в этой канве".-0-
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