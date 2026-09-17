Как разные поколения воспринимают День народного единства, рассказал эксперт 

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец в проекте БЕЛТА "Страна говорит" рассказал о том, как разные поколения воспринимают День народного единства.Николай Мысливец отметил, что, стремясь понять, каким образом те или иные рубежные даты в истории страны отразились на современности, эксперты пытаются определить, что о событиях думают не только специалисты, политики, государственные деятели, но и обычные граждане. "Эта обратная связь позволяет нам прежде всего осознанно, целенаправленно и результативно проводить историческую политику, политику патриотического воспитания, формирования культуры, уважения к прошлому, к настоящему. Она помогает пытаться экстраполировать наше настоящее на будущее. По этой теме наш институт постоянно проводит исследования, которые показали, что День народного единства, который отмечается уже не первый год, весьма органично и закономерно включен в ту череду праздничных дат и знаковых событий, которые белорусам хорошо известны. В нем разбирается молодое поколение белорусов, и где-то по-новому начинают осмысливать значимость этого праздника другие поколения жителей нашей страны", - заявил Николай Мысливец.Память о событиях 1939 года, равно как и о событиях Великой Отечественной войны, постепенно эволюционирует, трансформируется из состояния так называемой живой памяти (горячей памяти) к памяти, которая находит свое отражение на страницах учебников, научных изданий, в кадрах кино- и фотохроники, констатировал он. "Все эти механизмы дают возможность молодым поколениям белорусов узнать историю этих событий, попытаться основательно и детально разобраться в том, что происходило. Эти же материалы очень важны в работе с другими поколениями и с теми, кто не был свидетелем самих событий, но слышал о них от своих родственников. Непосредственно для старшего поколения белорусов это тоже важная, продолжающая формировать и укреплять самосознание часть прошлого, часть истории и нашей культуры", - добавил руководитель Института социологии НАН.По его словам, как молодые белорусы, так и старшее поколение хорошо понимают, что представляет собой событие 17 сентября 1939 года и тот идейный смысл, который закладывается в празднование Дня народного единства. "Он в равной степени разделяется городскими и сельскими жителями. Молодежь получает информацию об этих событиях прежде всего в ходе образовательного процесса, из учебной литературы. Значимость, понимание и признание ценности Дня народного единства разделяется и представителями старших поколений. Мы говорим о консолидации общества, о социальном единстве. Понимание важности всех наших рубежных дат является очень серьезным основанием для того, чтобы мы признавали значимость суверенитета, ценили тот опыт, который был накоплен нашим народом, и понимали, что только на основе признания значимости тех трагических и героических событий, благодаря которым современное белорусское государство существует, мы можем и должны уверенно смотреть в будущее", - подытожил Николай Мысливец.-0-*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.