Как разные поколения воспринимают День народного единства, рассказал эксперт 

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец в проекте БЕЛТА "Страна говорит" рассказал о том, как разные поколения воспринимают День народного единства.
Память о событиях 1939 года, равно как и о событиях Великой Отечественной войны, постепенно эволюционирует, трансформируется из состояния так называемой живой памяти (горячей памяти) к памяти, которая находит свое отражение на страницах учебников, научных изданий, в кадрах кино- и фотохроники, констатировал он. "Все эти механизмы дают возможность молодым поколениям белорусов узнать историю этих событий, попытаться основательно и детально разобраться в том, что происходило. Эти же материалы очень важны в работе с другими поколениями и с теми, кто не был свидетелем самих событий, но слышал о них от своих родственников. Непосредственно для старшего поколения белорусов это тоже важная, продолжающая формировать и укреплять самосознание часть прошлого, часть истории и нашей культуры", - добавил руководитель Института социологии НАН.
По его словам, как молодые белорусы, так и старшее поколение хорошо понимают, что представляет собой событие 17 сентября 1939 года и тот идейный смысл, который закладывается в празднование Дня народного единства. "Он в равной степени разделяется городскими и сельскими жителями. Молодежь получает информацию об этих событиях прежде всего в ходе образовательного процесса, из учебной литературы. Значимость, понимание и признание ценности Дня народного единства разделяется и представителями старших поколений. Мы говорим о консолидации общества, о социальном единстве. Понимание важности всех наших рубежных дат является очень серьезным основанием для того, чтобы мы признавали значимость суверенитета, ценили тот опыт, который был накоплен нашим народом, и понимали, что только на основе признания значимости тех трагических и героических событий, благодаря которым современное белорусское государство существует, мы можем и должны уверенно смотреть в будущее", - подытожил Николай Мысливец.-0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.
Общество
17 сентября 2026, 12:18
Как разные поколения воспринимают День народного единства, рассказал эксперт
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