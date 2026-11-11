Как распознать игровую зависимость у взрослых, объяснила психолог

Игра может становиться способом уйти от стресса, тревоги или сложностей в отношениях. В виртуальном мире человек быстрее получает признание, похвалу и ощущение собственной значимости, тогда как в реальной жизни для этого требуется больше времени и усилий. "В игре все происходит намного быстрее. Новый уровень, новая награда. И человек быстро получает чувство удовольствия и новизны каждый раз", - пояснила Алла Комаровская.
Игровая зависимость может приводить к хроническому недосыпанию, малоподвижному образу жизни, сокращению социальных контактов и ухудшению отношений с близкими. При этом человек не всегда осознает наличие проблемы. Психолог посоветовала начать с объективной оценки своего поведения: в течение одной-двух недель записывать, сколько времени уходит на игры, как часто человек ест за компьютером и выходит на улицу. После этого можно определить, насколько игровое увлечение влияет на повседневную жизнь, и постепенно сокращать время, проведенное за компьютером.
Близким людей с игровой зависимостью специалист не рекомендует прибегать к запретам и порче техники. Вместо этого важно спокойно говорить о своих чувствах и обозначать, как увлечение влияет на отношения. "Вы можете ему сказать: "Мне очень больно видеть, как ты теряешь свою реальную жизнь за игрой. При этом я не могу за тебя сделать выбор - играть либо не играть", - отметила психолог.
Если человек пытается самостоятельно изменить ситуацию, но не может справиться с зависимостью, стоит обратиться за профессиоhttps://videobel.by/ru-RUнальной помощью. "Это не потому, что вы слабые, а потому что у вас нет определенного навыка справляться, например, с каким-то эмоциональным перегрузом", - пояснила Алла Комаровская.
По ее словам, психотерапия может помочь освоить навыки эмоциональной регуляции, научиться выстраивать личные границы и находить другие способы справляться со стрессом.-0-
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