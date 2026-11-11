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Как распознать игровую зависимость у взрослых, объяснила психолог

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
11 ноября 2026, 12:01

Как распознать игровую зависимость у взрослых, объяснила психолог

Скриншот видео телеканала "Беларусь 1"
Скриншот видео телеканала "Беларусь 1"
Скриншот видео телеканала "Беларусь 1"
11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потеря контроля над временем, проведенным за компьютерными играми, пренебрежение работой и семейными обязанностями, а также продолжение игры вопреки негативным последствиям могут свидетельствовать о развитии игровой зависимости. Об этом рассказала психолог-медиатор Алла Комаровская в эфире проекта "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
"Если человек любит играть, проводит какое-то время за игрой, это еще не означает зависимости, потому что критерии там совершенно другие", - подчеркнула специалист. По ее словам, основные признаки расстройства - потеря контроля над временем и самим игровым процессом, вытеснение игрой других сфер жизни и неспособность остановиться, несмотря на негативные последствия.

Игра может становиться способом уйти от стресса, тревоги или сложностей в отношениях. В виртуальном мире человек быстрее получает признание, похвалу и ощущение собственной значимости, тогда как в реальной жизни для этого требуется больше времени и усилий. "В игре все происходит намного быстрее. Новый уровень, новая награда. И человек быстро получает чувство удовольствия и новизны каждый раз", - пояснила Алла Комаровская.

Игровая зависимость может приводить к хроническому недосыпанию, малоподвижному образу жизни, сокращению социальных контактов и ухудшению отношений с близкими. При этом человек не всегда осознает наличие проблемы. Психолог посоветовала начать с объективной оценки своего поведения: в течение одной-двух недель записывать, сколько времени уходит на игры, как часто человек ест за компьютером и выходит на улицу. После этого можно определить, насколько игровое увлечение влияет на повседневную жизнь, и постепенно сокращать время, проведенное за компьютером.

Близким людей с игровой зависимостью специалист не рекомендует прибегать к запретам и порче техники. Вместо этого важно спокойно говорить о своих чувствах и обозначать, как увлечение влияет на отношения. "Вы можете ему сказать: "Мне очень больно видеть, как ты теряешь свою реальную жизнь за игрой. При этом я не могу за тебя сделать выбор - играть либо не играть", - отметила психолог.

Если человек пытается самостоятельно изменить ситуацию, но не может справиться с зависимостью, стоит обратиться за профессиоhttps://videobel.by/ru-RUнальной помощью. "Это не потому, что вы слабые, а потому что у вас нет определенного навыка справляться, например, с каким-то эмоциональным перегрузом", - пояснила Алла Комаровская.

По ее словам, психотерапия может помочь освоить навыки эмоциональной регуляции, научиться выстраивать личные границы и находить другие способы справляться со стрессом.-0-
 
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