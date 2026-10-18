18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как работает многоступенчатая система проверки качества лекарств в Беларуси, в эфире телеканала СТВ рассказал директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Дмитрий Гринько, сообщает БЕЛТА.
Беларусь проводит единую политику в сфере обеспечения безопасности, эффективности и качества медицинской продукции, поступающей в республику. "Мы с уверенностью можем говорить, что благодаря этой системе качество продукции контролируется на разных этапах", - подчеркнул Дмитрий Гринько.
По словам директора, на этапе входа на рынок проводится жесткая государственная регистрация лекарственных препаратов, а перед непосредственным поступлением продукции на рынок она проходит обязательный лабораторный контроль. "Постоянно действует система мониторинга побочных эффектов и других негативных последствий применения лекарственных препаратов", - пояснил он.
Сейчас в Беларуси работают 57 отечественных производителей лекарственных препаратов. "По качеству отечественные препараты ничем не отличаются от лекарств, произведенных на западе или востоке", - добавил директор.
Дмитрий Гринько также отметил, что белорусский опыт проверки медикаментов заслуживает внимания. По его словам, некоторые национальные механизмы регистрации лекарственных препаратов переняли страны Евразийского экономического союза. Строгая система контроля, как отметил директор, позволяет избегать громких случаев, связанных с негативными последствиями от лекарственных препаратов.-0-
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Общество
18 октября 2026, 21:43
Как работает многоступенчатая система проверки качества лекарств в Беларуси, рассказал эксперт
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