По распоряжению Президента Беларуси Александра Лукашенко проходит проверка системы народного ополчения в рамках созданной учебной обстановки, в Гродненской области - в Вороновском и Ошмянском районах.





Среди добровольцев - люди разных профессий и возрастов, но все они с готовностью отозвались на участие в сборах. Все они жители Вороновского района, собранные по территориальному принципу - с того сельсовета, в котором они проживают. К слову, согласно указу Президента Беларуси №419 "О сборах" они получат статус и соцгарантии военнослужащих.

По словам заместителя начальника координационно-инспекторского управления Государственного секретариата Совета безопасности Игоря Таперкина, после принятия решения о развертывании отрядов народного ополчения были проведены мероприятия их оповещения. "Состоялись мероприятия сбора, инструктажа. Сегодня в торжественной обстановке им вручено служебное боевое оружие, удостоверения. Многие с трепетом вспоминали службу в армии, уверенно брали оружие, уверенно зачитывали номер, сверяли его с удостоверением. Движения четкие, люди в целом подготовленные, с хорошим опытом" - рассказал он. По словам заместителя начальника координационно-инспекторского управления Государственного секретариата Совета безопасности Игоря Таперкина, после принятия решения о развертывании отрядов народного ополчения были проведены мероприятия их оповещения. "Состоялись мероприятия сбора, инструктажа. Сегодня в торжественной обстановке им вручено служебное боевое оружие, удостоверения. Многие с трепетом вспоминали службу в армии, уверенно брали оружие, уверенно зачитывали номер, сверяли его с удостоверением. Движения четкие, люди в целом подготовленные, с хорошим опытом" - рассказал он.

Все участники отрядов в готовности вспомнить свои навыки, получить дополнительные знания, умения. Как подчеркнул начальник Вороновского РОВД Виктор Шейпак, ключевая цель - отработать практические навыки работы. "Многие работали уже с оружием, берут его в руки и вспоминают все навыки. У всех высокий боевой дух, глаза горят, все с энтузиазмом отнеслись. Подтверждение тому, несмотря на возраст, как они относятся к поставленным задачам при обучении, все отрабатывают достаточно на высоком уровне", - отметил Виктор Шейпак.

Для добровольцев народного ополчения организовали занятия по тактической медицине, они также вспоминают азы обращения с оружием, знакомятся с образцами экипировки и техники, в том числе беспилотными летательными аппаратами. Впереди - занятия по огневой подготовке, ориентирование. Они также пройдут практические занятия по несению службы и будут задействованы в охране общественного порядка. Для добровольцев народного ополчения организовали занятия по тактической медицине, они также вспоминают азы обращения с оружием, знакомятся с образцами экипировки и техники, в том числе беспилотными летательными аппаратами. Впереди - занятия по огневой подготовке, ориентирование. Они также пройдут практические занятия по несению службы и будут задействованы в охране общественного порядка.

Проверяющие смотрят на формирование отрядов народного ополчения системно. "Мы смотрим не просто на их готовность, а также на организацию. В рамках обеспечения общественного порядка им будут поставлены задачи по выполнению мероприятий на закрепленной территории. Они по большому счету будут выполнять задачи по месту жительства, обеспечивая правопорядок и защиту наших граждан. На данном этапе оценка положительная в плане и готовности, как моральной, так и навыков, которые они имеют", - отметил Игорь Таперкин.-0- Проверяющие смотрят на формирование отрядов народного ополчения системно. "Мы смотрим не просто на их готовность, а также на организацию. В рамках обеспечения общественного порядка им будут поставлены задачи по выполнению мероприятий на закрепленной территории. Они по большому счету будут выполнять задачи по месту жительства, обеспечивая правопорядок и защиту наших граждан. На данном этапе оценка положительная в плане и готовности, как моральной, так и навыков, которые они имеют", - отметил Игорь Таперкин.-0-





Фото Леонида Щеглова

27 ноября, Вороновский район /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе продолжается проверка отрядов народного ополчения. Добровольцам торжественно вручили удостоверения и оружие, сейчас для них проводят практические занятия, передает корреспондент БЕЛТА.