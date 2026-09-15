Как проходит проверка боеготовности в танковом батальоне 19-й отдельной гвардейской мехбригады 

В ведомстве рассказали, что сегодня состоялся смотр готовности проверяемой воинской части. В дальнейшем гвардейцам предстоит совершить марш в указанный район, выполнить нормативы по тактической подготовке, учебные и контрольные стрельбы из стрелкового оружия и вооружения танков, а также нормативы по физической подготовке.

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В танковом батальоне 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады проходят мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач по предназначению при проверке боеготовности Вооруженных Сил. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.Как отметил заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Андрей Горбатенко, сегодня танковый батальон выполнил целый комплекс мероприятий по приведению в готовность. "Проверяются все элементы: укомплектованность батальона, экипировка личного состава батальона, наличие вооружения, военной и специальной техники, ее технического состояния, наличие запасов материальных средств, в каком объеме они загружены. После подведения итогов готовности батальона к решению задач по предназначению батальон совершит марш на полигон и уже сегодня начнет выполнять огневые задачи из стрелкового оружия. Будут проводиться контрольные занятия по огневой подготовке, при этом первое занятие будет проводиться в ночное время", - сказал он.По словам Андрея Горбатенко, с завтрашнего дня интенсивность контрольных мероприятий с батальоном будет наращиваться, чтобы дать полную оценку готовности батальона к решению поставленной задачи. "Все недостатки, все положительные стороны анализируются. Вся информация будет доложена руководству Вооруженных Сил и главе государства. Все это будет хорошим подспорьем для совершенствования уровня подготовки подобных воинских частей и подразделений Вооруженных Сил", - резюмировал он.-0-