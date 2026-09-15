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Как проходит командно-штабное учение с войсками ЗОК, рассказали в Минобороны 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
15 сентября 2026, 22:00

Как проходит командно-штабное учение с войсками ЗОК, рассказали в Минобороны 

Фото "Ваяр"
Фото "Ваяр"
Фото "Ваяр"
15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как проходит командно-штабное учение с войсками Западного оперативного командования, рассказали БЕЛТА в Минобороны.

Один из батальонов механизированной бригады занял район сосредоточения на полигоне Брестский и приступил к выполнению поставленных задач. Подразделения оборудовали пункты управления, места проживания личного состава и размещения техники, развернули систему связи и оборудовали инженерные заграждения. В скором времени военнослужащие приступят к выполнению задач по усилению государственной границы.
Как отметил командир батальона, учитывая современные реалии, подразделения размещены в блиндажах, которые личный состав возвел с нуля. Под землей обустроены места для отдыха и приема пищи, командно-наблюдательные пункты и укрытия для техники. "Батальону приданы артиллерийские и инженерно-саперные подразделения. Также организовано взаимодействие с разведывательными подразделениями и органами пограничной службой. Особенностью участия батальона в учении станет массовое применение "противником" БЛА. Основной акцент - на их обнаружении, подавлении и уничтожении. Для этого в подразделениях создаются мобильные группы с детекторами обнаружения и средствами подавления беспилотников", - сказал он.
"Основной противник на данный момент - диверсионно-разведывательные группы и незаконные вооруженные формирования, действующие мелкими группами. Подразделения отрабатывают их поиск, обнаружение, блокирование и огневое поражение. Для нанесения огневого поражения задействуются все силы и средства батальона: танки и БМП с закрытых огневых позиций, артиллерия, FPV-дроны и маневренные огневые группы. При необходимости, по запросу у старшего начальника, привлекается артиллерия бригады, - сказал командир батальона. - В современных условиях подразделения действуют не в штатных отделениях и взводах, а группами огневой поддержки и прикрытия. Работа малыми группами повышает живучесть личного состава и эффективность выполнения задач".
В ходе командно-штабного учения с войсками Западного оперативного командования начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Павел Муравейко посетил командные пункты 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады и одного из ее батальонов. Павел Муравейко заслушал доклад командира бригады Алексея Середохова о действиях соединения в соответствии с замыслом учения.-0- 
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