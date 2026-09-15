Как проходит командно-штабное учение с войсками ЗОК, рассказали в Минобороны 

Один из батальонов механизированной бригады занял район сосредоточения на полигоне Брестский и приступил к выполнению поставленных задач. Подразделения оборудовали пункты управления, места проживания личного состава и размещения техники, развернули систему связи и оборудовали инженерные заграждения. В скором времени военнослужащие приступят к выполнению задач по усилению государственной границы.
Как отметил командир батальона, учитывая современные реалии, подразделения размещены в блиндажах, которые личный состав возвел с нуля. Под землей обустроены места для отдыха и приема пищи, командно-наблюдательные пункты и укрытия для техники. "Батальону приданы артиллерийские и инженерно-саперные подразделения. Также организовано взаимодействие с разведывательными подразделениями и органами пограничной службой. Особенностью участия батальона в учении станет массовое применение "противником" БЛА. Основной акцент - на их обнаружении, подавлении и уничтожении. Для этого в подразделениях создаются мобильные группы с детекторами обнаружения и средствами подавления беспилотников", - сказал он.
В ходе командно-штабного учения с войсками Западного оперативного командования начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Павел Муравейко посетил командные пункты 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады и одного из ее батальонов. Павел Муравейко заслушал доклад командира бригады Алексея Середохова о действиях соединения в соответствии с замыслом учения.-0-