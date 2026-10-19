Как превратить обычную дачу в усадьбу. История горожан, переехавших в деревню

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси набирает моду "избинг" - горожане приобретают пустующие дома и участки в небольших населенных пунктах, подальше от городской суеты. О жизни на природе и ведении хозяйства на портале VIDEOBEL.BY
рассказала блогер Елена Никитенок.
По словам Елены, в деревню с мужем они переехали жить "случайно" - шесть лет назад купили дом и хотели сделать себе дачу. Отремонтировали, заменили крышу, пристроили террасу, а потом как-то незаметно стали там жить постоянно.
Из старой бани супруги сделали курятник и завели курочек, а в прошлом году - еще и гусей. Посадили молодой сад: черешни, яблони, персики и груши, малину. Развели небольшой огород. А из старого коровника сделали мастерскую. Оборудовали ее шкафчиками для хранения, полочками, в центре поставили большой стол.
Впереди у Елены и ее мужа еще много разной работы и интересных проектов, о которых блогер обещает обязательно рассказывать.-0-
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