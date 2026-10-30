Как правильно вести себя на железной дороге? Более 10 тыс. детей приняли участие в акции БЖД

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие правила поведения на железнодорожных путях важно знать детям, рассказал корреспонденту БЕЛТА первый заместитель начальника службы охраны труда и промышленной безопасности Управления Белорусской железной дороги Сергей Посудневский.





В Беларуси с 20 по 30 октября проходит акция "Дети и безопасность". Она проводится для того, чтобы в максимально доступной форме донести детям нормы безопасного поведения на вокзалах, станциях, остановочных пунктах, пешеходных переходах и переездах. Акцентируется внимание на том, что железная дорога - не место для игр и развлечений, а зона повышенной опасности. "Чтобы поездка была приятной и удобной, нужно соблюдать элементарные требования безопасности. Необходимо ограничить использование гаджетов. Лучше всего перевести телефон в беззвучный режим и убрать в карман, а также снять наушники. Жизнь важнее любого звонка или модного трека", - подчеркнул Сергей Посудневский.

Основные нарушения, которые приводят к травмированию, - переход железнодорожных путей перед приближающимся поездом, пересечение путей в неустановленных местах через автосцепки, вагоны или под вагонами, а также приближение к частям, которые находятся под большим напряжением. "Пути необходимо переходить только в установленных местах, нельзя подлезать и перелезать через автосцепки. Поезд может тронуться в любой момент. Ожидая поезд на платформе, не следует заходить за ограничительную линию - подходить к краю платформы можно только после полной остановки транспортного средства, - сказал представитель БЖД. - Нельзя делать селфи на путях, крышах вагонов или между ними. Погоня за лайками на фотографию может стоить жизни и здоровья". Основные нарушения, которые приводят к травмированию, - переход железнодорожных путей перед приближающимся поездом, пересечение путей в неустановленных местах через автосцепки, вагоны или под вагонами, а также приближение к частям, которые находятся под большим напряжением. "Пути необходимо переходить только в установленных местах, нельзя подлезать и перелезать через автосцепки. Поезд может тронуться в любой момент. Ожидая поезд на платформе, не следует заходить за ограничительную линию - подходить к краю платформы можно только после полной остановки транспортного средства, - сказал представитель БЖД. - Нельзя делать селфи на путях, крышах вагонов или между ними. Погоня за лайками на фотографию может стоить жизни и здоровья".





Если использовать телефон, плейер или другой гаджет, внимание отвлекается на прослушивание музыки или просмотр видео. Это может привести к тому, что человек своевременно не отреагирует на опасность. "Несмотря на то, что поезд - тяжелая машина, он не всегда хорошо слышен с учетом посторонних шумов. Также движение может происходить одновременно по двум путям, и человек, не сконцентрировав внимание на железной дороге, может просто не увидеть подвижной состав, который идет по соседнему пути", - пояснил Сергей Посудневский.

Необходимо также учитывать, что машинисту будет сложно в кратчайшие сроки остановить железнодорожный состав, который движется со скоростью более 100 км/ч. "Для полной остановки требуется примерно 1 минута и 1 км. Это очень много, когда расчет идет буквально на десятки метров и доли секунды", - подчеркнул эксперт. Необходимо также учитывать, что машинисту будет сложно в кратчайшие сроки остановить железнодорожный состав, который движется со скоростью более 100 км/ч. "Для полной остановки требуется примерно 1 минута и 1 км. Это очень много, когда расчет идет буквально на десятки метров и доли секунды", - подчеркнул эксперт.





По его словам, ситуация с травматизмом на железной дороге в последние несколько лет постоянно улучшается, однако проблема остается актуальной. С начала года на путях травмировано 50 человек, из них 28 случаев смертельные. Это значительно ниже, чем год назад, когда за 10 месяцев травмы получили 69 человек.





Для предотвращения несчастных случаев важны периодические профилактические акции, в ходе которых сотрудники БЖД акцентируют внимание на причинах происшествий и воздействуют на два фактора - непонимание высоких рисков и игнорирование правил безопасности. Летом несколько раз в сезон проводятся акции, связанные с безопасностью поведения на железнодорожных переездах и переходах.

Каждый раз во время акций добавляются новые элементы, разрабатываются информационные материалы, которые делаются красочными и запоминающимися с учетом возрастных особенностей. Во время акции "Дети и безопасность" используются харизматичные персонажи - девочка Штося, ее собачка Тявка и умудренный опытом железнодорожник Михаил Шпалыч. С этими героями создана серия анимационных комиксов и роликов. Также внедряется настольная игра "Быстрый поезд", рассчитанная на детей 14-15 лет. Она достаточно динамичная, время для полного прохождения составляет около 10 минут. Каждый раз во время акций добавляются новые элементы, разрабатываются информационные материалы, которые делаются красочными и запоминающимися с учетом возрастных особенностей. Во время акции "Дети и безопасность" используются харизматичные персонажи - девочка Штося, ее собачка Тявка и умудренный опытом железнодорожник Михаил Шпалыч. С этими героями создана серия анимационных комиксов и роликов. Также внедряется настольная игра "Быстрый поезд", рассчитанная на детей 14-15 лет. Она достаточно динамичная, время для полного прохождения составляет около 10 минут.





"Во время акции "Дети и безопасность" совместно с членами общественных формирований и сотрудниками правоохранительных органов организуется примерно 500 рейдов на различных потенциально опасных объектах. С подростками проводятся беседы на тему безопасности и правильного поведения, вручаются тематические материалы. В акции в этот раз поучаствовали более 10 тыс. несовершеннолетних", - рассказал Сергей Посудневский.-0-





Фото БЖД