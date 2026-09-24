Как правильно оказать первую помощь пострадавшим при пожаре, напомнили в Минздраве





Основными поражающими факторами пожара являются открытое пламя, высокая температура, дым и токсичные продукты горения. При этом наибольшую угрозу для человека зачастую представляет не столько пламя, сколько вдыхание дыма, что может привести к отравлению, дезориентации, потере сознания и остановке дыхания.





В случае пожара пострадавшему может понадобиться помощь из-за отравления продуктами горения, ожогов кожи и дыхательных путей, нарушений дыхания или его остановки, потери сознания, травм, полученных при падении или эвакуации, а также в результате панической реакции и шокового состояния. Важно оказывать первую помощь как можно раньше, однако только после оценки безопасности места происшествия, акцентировали в ведомстве.





При обнаружении пострадавшего прежде всего необходимо вызвать экстренную помощь по телефонам 112, 103 или 101, сообщив точный адрес, количество пострадавших и характер происшествия. "Если это безопасно, выведите или вынесите пострадавшего из опасной зоны на свежий воздух. Нельзя подвергать риску себя и других людей. Оцените состояние человека: наличие сознания и нормального дыхания, признаки ожогов, травм и обильного кровотечения", - добавили в Министерстве здравоохранения.





Так, если пострадавший потерял сознание и не дышит, следует немедленно приступить к сердечно-легочной реанимации и продолжать действия до появления признаков жизни или до прибытия медицинских специалистов.





В случае ожогов необходимо прекратить воздействие высокой температуры, аккуратно охладить пораженный участок чистой прохладной водой, если это возможно, и наложить стерильную или чистую сухую повязку. При этом категорически запрещается вскрывать пузыри, отрывать прилипшую к коже одежду, а также наносить масла, кремы, мази и другие вещества.





При отравлении дымом важно предоставить пострадавшему доступ к свежему воздуху, освободить шею и грудную клетку от стесняющей одежды, следить за дыханием и не оставлять человека одного до приезда специалистов. Если пострадавший без сознания, но дышит, его необходимо уложить в устойчивое боковое положение, постоянно контролируя дыхание. При подозрении на травму позвоночника и отсутствии непосредственной угрозы жизни не следует перемещать человека без необходимости.





24 сентября в Беларуси проходил Единый день безопасности, главная цель которого - обучить четкому алгоритму действий: как не растеряться при пожаре, оперативно среагировать на любую нештатную ситуацию и правильно оказать первую помощь-0-

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как правильно оказать первую помощь пострадавшим при пожаре рассказали БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.