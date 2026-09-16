Как повлияет введение электронной визы на турпоток из Индии, рассказал генконсул Беларуси в Мумбаи





Как сообщалось ранее, по инициативе Министерства иностранных дел Советом Министров 14 сентября принята новая редакция визовых правил Республики Беларусь. Теперь в перечень стран, граждане которых имеют право на получение e-visa для въезда в нашу страну, входит и Республика Индия.





Это решение направлено на системное упрощение порядка въезда и интенсификацию межличностных контактов, которые составляют основу белорусско-индийских отношений. Дополнением к визовым упрощениям станет реализация планов по запуску прямых авиарейсов из Минска в Мумбаи и Гоа.





Александр Мацуков указал на то, что данное решение должно увеличить поток приезжающих из Индии в Беларусь граждан, потому что создает удобство для туристов. "Граждане Индии привыкли много путешествовать. Для них сейчас основные направления - страны Юго-Восточной Азии, Западная Европа, чуть меньше ездят в США и Канаду. В Южную Африку часто летают бизнесмены, потому что видят перспективу в этом регионе. Наша задача переориентировать потоки на Беларусь, заинтересовать граждан Индии, чтобы они приезжали в нашу страну", - отметил дипломат. При этом он подчеркнул, что уже существует большой спрос среди жителей этого государства на визы в Беларусь.

Введение e-visa поможет интенсифицировать контакты и с бизнес-сообществом. Например, мумбайские предприниматели заинтересованы в укреплении сотрудничества в сферах кинопроизводства, фармацевтики, в поставках наших калийных удобрений, а также продукции БЕЛАЗа.-0- Введение e-visa поможет интенсифицировать контакты и с бизнес-сообществом. Например, мумбайские предприниматели заинтересованы в укреплении сотрудничества в сферах кинопроизводства, фармацевтики, в поставках наших калийных удобрений, а также продукции БЕЛАЗа.-0-





Фото Андрея Синявского

16 сентября, Мумбаи /Корр. БЕЛТА/. Генеральный консул Беларуси в Мумбаи Александр Мацуков рассказал о том, как введение электронной визы для граждан Индии может повлиять на развитие сотрудничества с Беларусью, передает корреспондент БЕЛТА.