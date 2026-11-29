У родителей часто возникает вопрос: как понять, новорожденному холодно или жарко? Ответ в проекте БЕЛТА "В теме. Здоровье" дала врач-неонатолог Александра Борисенко.
Александра Борисенко отметила, что оптимальная температура в помещении, где находится новорожденный, должна быть +20…+24°С при влажности 50-70%.
- Каждый из нас индивидуален: кто-то любит тепло, кто-то - прохладу. Важно научиться понимать своего ребенка без слов, по его внешнему виду, быть чутким по отношению к малышу, - добавила врач.
Читайте также:
Что показывает анализ крови из пяточки новорожденного? Отвечает неонатолог
Как распознать проблемы с печенью, объяснила врач-гастроэнтеролог
Невролог назвала болезни, признаком которых может быть головная боль