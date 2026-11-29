У родителей часто возникает вопрос: как понять, новорожденному холодно или жарко? Ответ в проекте БЕЛТА "В теме. Здоровье" дала врач-неонатолог Александра Борисенко.

- Терморегуляция новорожденного несовершенна. Мамы переживают, если у ребенка холодные ручки и ножки, но дело в том, что самые маленькие сосудики в пальчиках еще не "включились", - отметила неонатолог. - Проверять состояние малыша нужно по затылку, шее и спине. Если они мокрые, то, понятно, ребенку жарко. Если ручки прохладные, затылок теплый, не надо кутать ребенка.

Александра Борисенко отметила, что оптимальная температура в помещении, где находится новорожденный, должна быть +20…+24°С при влажности 50-70%.

- Каждый из нас индивидуален: кто-то любит тепло, кто-то - прохладу. Важно научиться понимать своего ребенка без слов, по его внешнему виду, быть чутким по отношению к малышу, - добавила врач.

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