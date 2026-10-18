18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кто и при каких условиях может получить удостоверение на право охоты, в эфире телеканала СТВ рассказал заместитель директора - начальник отдела туризма и реализации продукции охоты РУП "Белгосохота" Александр Иванов, сообщает БЕЛТА.
Подать документы на обучение можно уже с 16 лет. "Гражданин получит удостоверение, но охотиться сможет только безоружейным способом. После достижения 18 лет он может оформить разрешение на хранение и ношение оружия", - рассказал Александр Иванов.
По словам замдиректора, доступны две формы подготовки - дистанционная и очная. При дистанционной форме гражданин самостоятельно проходит обучение в специальной системе в интернете. Оно длится 28 дней. Затем нужно обратиться в лесхоз по месту жительства или в "Белгосохоту" и сдать тематические зачеты. Очное обучение проходит в учебном классе и включает лекции, а также практическое занятие по стрельбе. Оно длится две недели. "Очная форма стоит 290 рублей, дистанционная - 150 рублей, плюс оплата за четыре зачета. В итоге получается около 240 рублей, если сдать зачеты с первого раза", - рассказал Александр Иванов.
В программу входят биология охотничьих зверей и птиц, законодательство, орудия охоты, техника обращения с оружием, общие заболевания диких животных и человека, а также трофейное дело.
По словам Александра Иванова, охота в Беларуси интересна и иностранным гостям. Это связано с более высоким, по сравнению с соседней Россией, уровнем ведения охотничьих хозяйств, подготовкой охотоведов и егерей, а также численностью и плотностью диких животных. "Поэтому есть интерес", - сказал он.-0-
Больше актуальных новостей и аналитики смотрите на VIDEOBEL.BY.
Общество
18 октября 2026, 21:20
Как получить удостоверение на право охоты, рассказали в "Белгосохоте"
Фото из архива
Новости рубрики Общество
Главное
Топ-новости
Белорусский стенд представлен в составе павильона ШОС на Международной выставке керамики и фарфора в КНР
"Семья - это прежде всего дружба". Как супруги Прудниковы из Могилевского района воспитывают троих детей и хранят традиции
С нами интереснее