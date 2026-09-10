Как польские исследователи описывали ситуацию в Западной Беларуси? Марзалюк привел их высказывания 

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке, историк Игорь Марзалюк в проекте БЕЛТА "Настоящая история. Лекции Игоря Марзалюка" привел примеры высказываний польских исследователей о положении жителей Западной Беларуси под польской оккупацией.Как отметил Игорь Марзалюк, в результате освободительного похода Красной армии в Западную Беларусь, который начался 1 сентября 1939 года, белорусы на своих этнических землях впервые почувствовали себя настоящими людьми. Он обратил внимание на высказывание польского гражданина, белоруса по национальности, историка Юрия Туронка, который был последовательным антикоммунистом. С учетом такой позиции его очень трудно причислить к сторонникам советской власти.Тем не менее, в своих текстах Юрий Туронок, характеризуя деятельность властей межвоенной Польши в отношении Беларуси, писал, что если в 1920-е годы польские власти сражались с белорусским политическим национализмом, то уже в 1930-е они стремились "задушить" даже культурную активность. Вскоре были ликвидированы остатки белорусских школ, театральное движение в провинции. Белорусский язык вытеснили из костелов, а ксендзов-белорусов перевели в польские приходы. В 1936-1937 годах были закрыты последние общественные организации в Вильно. Наиболее крупных деятелей выселили либо депортировали в концентрационный лагерь в Березе-Картузской.Кроме того, по словам Юрия Туронка, абсолютное большинство белорусских деятелей поддерживало результаты ликвидации Рижского договора и приветствовало объединение всех белорусских земель в одной советской республике. Тем более, первые шаги новой власти свидетельствовали о том, что она реализует важнейшие социально-экономические, языковые и культурно-просветительские требования белорусов, проигнорированные в межвоенный период польской властью."Наш современник польский интеллектуал Казимеж Подляский весьма трезво характеризовал польскую межвоенную политику в отношении белорусского национального меньшинства. "Как нация мы были хозяевами положения на западных белорусских землях - как никогда до этого и как никогда позже. И ничего для других мы не сделали там доброго: ни очередные правительства, ни мощные оппозиционные объединения", - привел высказывание общественного деятеля Игорь Марзалюк.-0-