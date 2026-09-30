Как подготовить дом к отопительному сезону и предотвратить пожар, напомнили в МЧС

По словам представителя МЧС, в период с октября по март традиционно фиксируется большинство погибших на пожарах. С наступлением холодов люди больше времени проводят дома, чаще используют печное отопление, обогреватели и другое оборудование.

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С наступлением осенне-зимнего периода возрастает риск пожаров и гибели людей, поэтому особое внимание необходимо уделить состоянию печей, электрооборудования и соблюдению элементарных правил пожарной безопасности. Об этом рассказал начальник главного управления надзора и профилактики МЧС Беларуси Дмитрий Турчин на пресс-конференции "Предупреждение чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний период. Профилактика пожаров в жилищах граждан и гибели людей от них".Основными причинами пожаров на протяжении последних лет остаются неосторожное обращение с огнем, нарушения правил эксплуатации электрооборудования, неисправность или неправильная эксплуатация отопительных приборов и теплогенерирующих аппаратов.Анализ пожаров показывает, что наиболее распространенный тип жилья, где происходят трагедии, - одноквартирный или блокированный жилой дом в сельской местности. Большинство таких пожаров происходит в ночное время.Особую обеспокоенность спасателей вызывает сочетание курения и употребления алкоголя. По словам Дмитрия Турчина, за истекший период около 44% погибших пришлось на пожары, произошедшие по вине людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. При этом среди непосредственно погибших на пожарах доля людей, находившихся в состоянии опьянения, по итогам восьми месяцев превысила 50%.Отдельное внимание при профилактической работе уделяется многодетным семьям, семьям, воспитывающим детей, находящимся в социально опасном положении, одиноким гражданам и людям с инвалидностью.Одна из главных задач перед отопительным сезоном - проверить печь и дымоход. Причем определить некоторые проблемы можно самостоятельно. По словам Дмитрия Турчина, тревожным сигналом является дым, который при растопке или эксплуатации печи попадает в помещение. Это может свидетельствовать о том, что дымоход или каналы работают недостаточно эффективно и требуют проверки и очистки.Еще один признак неисправности - трещины в печи и дымоходе. Чтобы своевременно их обнаружить, поверхности в чердачном помещении штукатурят и белят: на светлой поверхности хорошо заметны темные следы дыма, которые могут указывать на наличие повреждения.Необходимо проверить и состояние предтопочного листа. Перед топочным отверстием должно быть негорючее основание размером не менее 70 на 50 см. Рядом с печью нельзя складывать дрова, другие горючие материалы и предметы, которые могут загореться от выпавших углей или искр.Спасатели также напоминают: топящуюся печь нельзя оставлять без присмотра. Не стоит пытаться ускорить растопку с помощью легковоспламеняющихся жидкостей. Такая практика может привести к вспышке, ожогам и возгоранию расположенных рядом предметов. "Не надо надеяться на то, что кто-то рядом и успеет уберечь", - отметил Дмитрий Турчин, обращая внимание на необходимость соблюдать безопасное расстояние между печью и горючими материалами.МЧС рекомендует устанавливать в домах автономные пожарные извещатели. По словам Дмитрия Турчина, иногда их срабатывание может сигнализировать не только о пожаре, но и о проблемах с печным отоплением.Если извещатель регулярно срабатывает именно во время растопки печи, это повод проверить ее состояние и дымоход.С начала года в Беларуси в рамках государственных программ отремонтировано около 13 тыс. печей и установлено более 45 тыс. автономных пожарных извещателей. Всего благодаря таким устройствам, по данным МЧС, спасено около 87 человек, в том числе 25 детей.Эффективность извещателей подтверждают и недавние случаи. В двух многодетных семьях в Брестской области с разницей в несколько дней сработали установленные в домах извещатели. В одном случае ночью родители проснулись от сигнала, эвакуировались и вынесли из дома троих детей. В другом случае извещатель сработал днем, когда трое детей находились дома, а мама занималась хозяйством. В общей сложности в этих двух происшествиях были спасены девять человек, в том числе шестеро детей.С начала года МЧС провело 223 специальных профилактических мероприятия и обследовало более 500 тыс. домовладений. Работа проводится не только в частном жилом секторе, но и в общежитиях и многоквартирных домах. В регионы со сложной оперативной обстановкой направляются курсанты учреждений образования системы МЧС. Они помогают спасателям расширить охват населения профилактической работой. В частности, такая работа уже проводилась в Гродно и Гродненском районе, в октябре планируется ее продолжение в Могилевской и Минской областях и других регионах.МЧС также совершенствует взаимодействие с другими субъектами профилактики. При выявлении во время обследования нарушений, относящихся к компетенции других ведомств, информация оперативно передается соответствующим специалистам. Это позволяет комплексно работать с домовладениями, которые требуют первоочередного внимания.Государство оказывает помощь отдельным категориям граждан. В частности, для одиноких людей и граждан с инвалидностью при наличии предусмотренных критериев за счет государственных программ выполняются ремонт печей и установка автономных пожарных извещателей. Вместе с тем обязанность содержать свое жилье в пожаробезопасном состоянии остается за собственником.Граждане могут также обратиться в подразделения МЧС, чтобы специалисты оценили состояние жилья и помогли определить нарушения, которые необходимо устранить.В октябре МЧС проведет республиканскую профилактическую акцию "За безопасность вместе". К ней традиционно подключаются другие ведомства и организации. Спасатели призывают граждан не ждать начала холодов, а заранее проверить печи, дымоходы, электропроводку и отопительные приборы, установить автономные пожарные извещатели и устранить выявленные нарушения.Отдельное внимание необходимо уделить детям и пожилым членам семьи, а также объяснить им правила поведения при пожаре и порядок действий в чрезвычайной ситуации. "При соблюдении требований элементарной безопасности вы убережете себя и своих близких от пожара либо сможете быть вовремя предупреждены посредством сработавшего автономного пожарного извещателя", - подчеркнул Дмитрий Турчин.-0-